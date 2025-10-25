Ministro de Trabajo dice que propuesta de Nasralla sobre trabajo a menores de 15 años es un ataque a la niñez

Tegucigalpa, Honduras.- El plan de replicar el modelo de Japón, que permitiría trabajar a niños de 13, 14 y 15 años, propuesto por el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha sido calificado como un ataque a la niñez por el ministro de Trabajo de Honduras, Wilmer Javier Fernández. El trabajo para menores de edad durante la Semana Santa, la Semana Morazánica y las festividades navideñas fue la alternativa que dio Salvador Nasralla, como una opción para atraer la inversión y generar empleos formales y estables para la juventud hondureña. "A los 15 años uno ya está bien desarrollado para trabajar y hay jóvenes de 13, 14, 15, 16 y 17 que quieren trabajar, que quieren ocupar su tiempo en algo útil", dijo Nasralla durante un foro realizado en la Universidad de San Pedro Sula (USAP).

Agregó: "Entonces, nosotros vamos a incentivar y trataremos de que el Congreso lo pase una ley como en Japón, que es una potencia, y se pueda trabajar a partir de los 15 años". Para Fernández, lo anterior es "un nuevo ataque a la niñez hondureña. La Constitución de la República ya establece la edad mínima para trabajar y señala que, únicamente en casos excepcionales, puede ser de 16 años" explicó.



El secretario de Trabajo agregó que hablar de una edad diferente y reducirla (según lo establecido por la Ley) implica promover una reforma constitucional e impulsar una política regresiva en materia de derechos de la niñez.



Código del Trabajo

¿Qué defiende esta norma? El artículo 128, numeral 7 del Código del Trabajo, establece que: los menores de diez y seis (16) años y los que hayan cumplido esa edad y sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en trabajo alguno.

"No obstante, las autoridades de trabajo podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, de sus padres o de sus hermanos y siempre que ello no impida cumplir con la educación obligatoria. Para los menores de diez y siete (17) años, la jornada de trabajo, que deberá ser diurna, no podrá exceder d2 seis (6) horas ni de treinta a la semana, en cualquier clase de trabajo", concluye el inciso de la Ley del Trabajo.