Más de siete mil personas se han inscrito para ser observadores electorales

Tegucigalpa, Honduras.— La sociedad civil mediante la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) —que aglutina a más de 20 organizaciones— está a punto de cumplir su cometido en materia electoral de cara a las elecciones generales; ya casi completan el número de observadores. La RDD se propuso, desde hace varios meses, reunir a al menos diez mil observadores electorales, con el fin de vigilar y ser testigos de que los comicios del 30 de noviembre se desarrollen con total transparencia. A la fecha y a unos pocos días de celebrarse el proceso electoral, las organizaciones de la sociedad reportan una membresía superior a los siete ciudadanos que se han sumado para ser observadores electorales.

El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, detalló que "hasta este momento tenemos registrados ya a 7,200 observadores en los 18 departamentos del país.

En la presente semana, la RDD estará trabajando en el cierre de las actividades de inscripción y capacitación de las personas que se inscribieron como voluntarios para ser veedores en la justa electoral.

"Estamos supercontentos por la apertura que ha habido, la gente está animadísima, va a ser la cantidad más grande de personas acreditadas que estarán realizando observación electoral en la historia del país", vaticinó Hernández.



La mayoría de municipios

El RDD está capacitando a los participantes a nivel nacional. Son tres módulos diferentes para que los observadores puedan desarrollar bien su trabajo en el marco del respeto de la Ley Electoral de Honduras y sobre democracia.

"El requisito es ser mayor de 18 años y no ser este activista de ningún partido político. Obviamente, todos tienen quizás un partido político, pero no ser activista, no ser dirigente de ningún partido, porque justamente para la observación, esos son los requisitos claves, que no responde a ningún partido en particular", puntualizó Hernández. Los inscritos para participar en esta actividad de voluntariado son en su mayoría: jóvenes, estudiantes, profesionales, personas de mediana edad y hasta adultos mayores. De las más de 7,200 registradas, la sociedad civil tiene garantizada ya la cobertura en 244 municipios del país. "En las zonas rurales y más remotas del país tenemos personas distribuidas. Estamos haciendo un esfuerzo como Red de defensa por la Democracia para poderles dotar de todos los insumos necesarios para transporte, movilización, su alimentación y comunicación de ese día", aseguró Carlos Hernández.