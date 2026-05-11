Dos capitanes y dos coroneles quedan fuera de la lista de ascensos en las Fuerzas Armadas

El listado de los militares propuestos para ascender será sometido a la aprobación del pleno esta semana, donde los diputados podrían determinar si se aprueba o no, pero históricamente los congresistas nunca se han opuesto, por lo que<b> las Fuerzas Armadas ya tienen lista la ceremonia de cambio de rango para este próximo 14 de mayo.</b>De acuerdo con el congresista Carlos Umaña, la bancada del Partido Liberal no ha recibido las hojas de vida de los coroneles propuestos para generales de brigada, ni de generales de brigada a generales de división, por lo tanto, no puede haber discusión en el pleno mientras no haya un análisis de la trayectoria de estos oficiales.“Nosotros tenemos sesión de bancada mañana a las 2:00 de la tarde previo a las sesiones. Yo nunca presto mi voto ni para los ascensos de policías o militares si no miro los curriculum. <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/congreso-premiar-ascensos-militares-atentaron-democracia-elecciones-FE30527121">Si hay alguien que se prestó para un tipo de boicot o algo no va a tener mi voto”, dijo Umaña.</a>Para la exrectora universitaria Julieta Castellanos, los ascensos actuales son aquellos que se detuvieron el año pasado cuando ya estaba muy próximo el traspaso de mando, "eso nos pareció bien, sobre todo por los señalamientos que había"."Los militares que estaban con la responsabilidad, en ese momento, se comportaron de una manera militante, activista y subordinados frente al comandante en jefe que era la <b>presidenta Xiomara Castro</b>, eso no puede pasar, por eso se requiere desde mi perspectiva una reforma del Estado, donde los cargos de jefe de las Fuerzas Armadas, de canciller, de ministro de seguridad vayan al Congreso Nacional a ser ratificados, de lo contrario los presidentes nombran a personas que van a ser sus subordinados y pasan lo que tuvimos en 2025", lamentó Castellanos.