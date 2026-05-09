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Las condiciones que Irán puso a la FIFA y EE UU para estar en el Mundial 2026

El presidente de la Federación de Irán declaró a la televisión estatal que hay 10 condiciones para asistir al Mundial

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 13:02
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La Federación Iraní de Fútbol le exigió a Estados Unidos, México y Canadá que acepten sus requisitos, en un contexto de guerra en Oriente Medio, para participar con tranquilidad en el Mundial 2026. ¿De qué se trata? ¿Estados Unidos aceptará?

 Foto: Cortesía redes
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Irán pidió visas garantizadas para todos los jugadores y cuerpo técnico, incluyendo los que sirvieron SERVICIO MILITAR en la Guardia Revolucionaria.

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Respeto a todo el personal de la selección en USA y respeto a la BANDERA oficial de la República Islámica.

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Que el himno de toque correctamente en cada partido de Irán en territorio estadounidense ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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Seguridad máxima en aeropuertos, hoteles y rutas y que solo haya banderas oficiales reconocidas en los estadios.

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Irán también pidió la prohibición de críticas políticas al equipo durante sus juegos en Estados Unidos.

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"Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones", detalla el mensaje en el sitio web de la Federación de Irán.

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Irán también pidió prohibición de insultos a militares iraníes y que los periodistas solo pregunten por temas futbolísticos.

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Finalmente que haya reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.

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Si alguna de estas condiciones no se cumplen, podrán retirar al equipo en pleno Mundial 2026, según diversos reportes sobre las exigencias planteadas.

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