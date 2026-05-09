Las condiciones que Irán puso a la FIFA y EE UU para estar en el Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol le exigió a Estados Unidos, México y Canadá que acepten sus requisitos, en un contexto de guerra en Oriente Medio, para participar con tranquilidad en el Mundial 2026. ¿De qué se trata? ¿Estados Unidos aceptará?
Irán pidió visas garantizadas para todos los jugadores y cuerpo técnico, incluyendo los que sirvieron SERVICIO MILITAR en la Guardia Revolucionaria.
Respeto a todo el personal de la selección en USA y respeto a la BANDERA oficial de la República Islámica.
Que el himno de toque correctamente en cada partido de Irán en territorio estadounidense ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.
Seguridad máxima en aeropuertos, hoteles y rutas y que solo haya banderas oficiales reconocidas en los estadios.
Irán también pidió la prohibición de críticas políticas al equipo durante sus juegos en Estados Unidos.
"Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones", detalla el mensaje en el sitio web de la Federación de Irán.
Irán también pidió prohibición de insultos a militares iraníes y que los periodistas solo pregunten por temas futbolísticos.
Finalmente que haya reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.
Si alguna de estas condiciones no se cumplen, podrán retirar al equipo en pleno Mundial 2026, según diversos reportes sobre las exigencias planteadas.