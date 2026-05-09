  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Real Madrid: Arbeloa acusa a un "soplón" en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni

Álvaro Arbeloa dio la cara y señaló a un "soplón" dentro del vestuario del Real Madrid, a horas del partido ante el Barcelona

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 09:10
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
1 de 9

A un día para El Clásico ante Barcelona, Álvaro Arbeloa dio la cara y señaló a un "soplón" dentro del vestuario del Real Madrid. Ademas, fue claro con el tema de Valverde-Tchouameni tras la pelea que tuvieron.

Fotos: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
2 de 9

“¿Juanito nunca se equivocó? No voy a quemar a Valverde y Tchouameni en una hoguera pública”, dijo sobre el altercado que se fue a los golpes entre los dos jugadores.

Foto: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
3 de 9

Apuntó con firmeza a las filtraciones de cosas que suceden en el vestuario: “Es una traición al Real Madrid, al escudo; una absoluta deslealtad”.

 Foto: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
4 de 9

“No trabajo en la CIA; no estoy acusando a nadie”, continuó diciendo en conferencia de prensa a horas del partido ante el Barcelona.

Foto: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
5 de 9

Dijo que el al vestuario es “sano” y negó castigos por asuntos ajenos al rendimiento: “Cuando un jugador del Real Madrid no juega, es por una decisión meramente deportiva”.

 Foto: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
6 de 9

Confirmó que Tchouameni estará en la convocatoria del Clásico. Para terminar negando faltas de respeto de sus futbolistas hacia él: “Es absolutamente mentira”.

 Foto: EFE
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
7 de 9

"No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que no jueguen por problemas conmigo y que me hayan faltado el respeto... es absolutamente mentira...", dijo.

Foto: Cortesía redes ​​
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
8 de 9

"Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada no hayamos estado a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, y por de dónde veníamos...", abonó.

 Foto: Cortesía redes Real Madrid ​​
Real Madrid: Arbeloa acusa a un soplón en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni
9 de 9

"Está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres. Ahora hay que mirar al partido. En eso debemos poner el foco ahora", cerró.

Foto: Cortesía redes Real Madrid ​​
Cargar más fotos