Real Madrid: Arbeloa acusa a un "soplón" en el club y lo que dijo de la pelea Valverde-Tchouameni

A un día para El Clásico ante Barcelona, Álvaro Arbeloa dio la cara y señaló a un "soplón" dentro del vestuario del Real Madrid. Ademas, fue claro con el tema de Valverde-Tchouameni tras la pelea que tuvieron.
“¿Juanito nunca se equivocó? No voy a quemar a Valverde y Tchouameni en una hoguera pública”, dijo sobre el altercado que se fue a los golpes entre los dos jugadores.
Apuntó con firmeza a las filtraciones de cosas que suceden en el vestuario: “Es una traición al Real Madrid, al escudo; una absoluta deslealtad”.
“No trabajo en la CIA; no estoy acusando a nadie”, continuó diciendo en conferencia de prensa a horas del partido ante el Barcelona.
Dijo que el al vestuario es “sano” y negó castigos por asuntos ajenos al rendimiento: “Cuando un jugador del Real Madrid no juega, es por una decisión meramente deportiva”.
Confirmó que Tchouameni estará en la convocatoria del Clásico. Para terminar negando faltas de respeto de sus futbolistas hacia él: “Es absolutamente mentira”.
"No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que no jueguen por problemas conmigo y que me hayan faltado el respeto... es absolutamente mentira...", dijo.
"Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada no hayamos estado a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, y por de dónde veníamos...", abonó.
"Está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres. Ahora hay que mirar al partido. En eso debemos poner el foco ahora", cerró.