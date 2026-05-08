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Los talentos de sangre catracha formados en el extranjero en el radar de Honduras

Estos son los talentos de sangre hondureña formados en canteras extranjeras que podrían ser considerados en el futuro por la selección de Honduras

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 17:39
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Conozca a los talentos de sangre hondureña que podrían jugar con la Bicolor en el futuro.

 Sergio Rivera
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Víctor Vandenbroucke: Recientemente convocado a la Selección Sub-20, el defensor de 17 años podría ser una de las apuestas de la Bicolor para el futuro. Actualmente juega para el Gent de Bélgica.
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Richard Martínez: Nacido en Tegucigalpa y formado en las inferiores del Motagua, el joven delantero emigró hacia España hace algunos años y ha logrado abrirse paso en el fútbol. A sus 18 años es una de las joyas de la cantera del Girona y ya ha sido tomado en cuenta para jugar con selecciones menores.
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José Alfredo Rodríguez: Fichado por Francis Hernández y José Francisco Molina, el joven defensa de 16 años juega para el Barcelona y podría ser parte de la selección hondureña en el Mundial Sub-17.
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Alessandro Mejía: Otro talento hondureño en La Masía del Barcelona es el joven lateral derecho de 11 años. A su corta edad, el jovencito tiene una gran proyección.
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Adrián Vallecillo: El portero nacido en San Pedro Sula milita en el equipo Sub-19 del Liexoes de Portugal y ya fue llamado por Orlando López a la Selección Sub-20.
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Allan Cury: Siempre bajo palos está el guardameta de 17 años que milita en la Fundación Marcet de España. A pesar de también tener sangre dominicana, Cury eligió representar a Honduras.
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Nicolás Balbas: Nacido en Ferrol, España, el juvenil Sub-17 clasificó con Honduras al Mundial de Qatar en 2025 y actualmente juega en las divisiones formativas del Deportivo La Coruña, un histórico del fútbol ibérico.
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Eric Galindo: Oriundo de Islas de la Bahía, el defensor catracho juega para el Marcet en España y ya tiene proceso con la Sub-17.
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Yohanner Ruiz: A sus 22 años, el extremo derecho juega para el filial del Zaragoza de España y podría convertirse en una interesante opción para la Bicolor en un futuro no tan lejano.
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Jorge Pineda: El extremo izquierdo nacido en San Pedro Sula juega en la categoría C del Villarreal, en donde luce la camiseta '10'. El joven futbolista ha levantado la mano para representar a la H.
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Keyvan Figueroa: El hijo de Maynor Figueroa y hermano de Keyrol Figueroa, juega como delantero en el equipo Sub-18 del Burnley. Está por verse si toma la misma decisión que su hermano y termina eligiendo a Estados Unidos o se decanta por Honduras.
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Gabriel Canahuati: Formado en Celta Academy en España y con 18 años ya ha sido tomado en cuenta por Honduras de cara al futuro.
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Isaac Ruiz Durán: Con 14 años, el catracho ya se va abriendo paso en las inferiores del Girona a base de goles y en un futuro no muy lejano podríamos verlo con las selecciones de Honduras.
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Johel Maradiaga: El Girona es una de las mayores fuentes de talento catracho y el mediocampista de 13 años es uno de los mejores ejemplos.

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Leo Andrade: Otra joya catracha en el Girona. El joven lateral izquierdo de padre hondureño y madre paraguaya podría ser elegible para jugar con la Bicolor, que tendría que competir con España y Paraguay para contar con él.
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Kendry Villafuerte: El defensor central ya fue llamado por Orlando López para la Selección Sub-20 de Honduras. Actualmente juega para el Inter Miami.
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Johann Chirinos: Con pasado en el Ingolstadt de Alemania, el mediocampista nacido en Miami actualmente juega para el Columbus Crew 2.
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Jeremy Cruz: Con 17 años y un destacado paso por el Concord High School, el joven delantero busca hacerse un nombre en la MLS y desde Estados Unidos levanta la mano para representar a la Selección de Honduras.
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