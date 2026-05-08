Los talentos de sangre catracha formados en el extranjero en el radar de Honduras

Conozca a los talentos de sangre hondureña que podrían jugar con la Bicolor en el futuro.
Víctor Vandenbroucke: Recientemente convocado a la Selección Sub-20, el defensor de 17 años podría ser una de las apuestas de la Bicolor para el futuro. Actualmente juega para el Gent de Bélgica.
Richard Martínez: Nacido en Tegucigalpa y formado en las inferiores del Motagua, el joven delantero emigró hacia España hace algunos años y ha logrado abrirse paso en el fútbol. A sus 18 años es una de las joyas de la cantera del Girona y ya ha sido tomado en cuenta para jugar con selecciones menores.
José Alfredo Rodríguez: Fichado por Francis Hernández y José Francisco Molina, el joven defensa de 16 años juega para el Barcelona y podría ser parte de la selección hondureña en el Mundial Sub-17.
Alessandro Mejía: Otro talento hondureño en La Masía del Barcelona es el joven lateral derecho de 11 años. A su corta edad, el jovencito tiene una gran proyección.
Adrián Vallecillo: El portero nacido en San Pedro Sula milita en el equipo Sub-19 del Liexoes de Portugal y ya fue llamado por Orlando López a la Selección Sub-20.
Allan Cury: Siempre bajo palos está el guardameta de 17 años que milita en la Fundación Marcet de España. A pesar de también tener sangre dominicana, Cury eligió representar a Honduras.
Nicolás Balbas: Nacido en Ferrol, España, el juvenil Sub-17 clasificó con Honduras al Mundial de Qatar en 2025 y actualmente juega en las divisiones formativas del Deportivo La Coruña, un histórico del fútbol ibérico.
Eric Galindo: Oriundo de Islas de la Bahía, el defensor catracho juega para el Marcet en España y ya tiene proceso con la Sub-17.
Yohanner Ruiz: A sus 22 años, el extremo derecho juega para el filial del Zaragoza de España y podría convertirse en una interesante opción para la Bicolor en un futuro no tan lejano.
Jorge Pineda: El extremo izquierdo nacido en San Pedro Sula juega en la categoría C del Villarreal, en donde luce la camiseta '10'. El joven futbolista ha levantado la mano para representar a la H.
Keyvan Figueroa: El hijo de Maynor Figueroa y hermano de Keyrol Figueroa, juega como delantero en el equipo Sub-18 del Burnley. Está por verse si toma la misma decisión que su hermano y termina eligiendo a Estados Unidos o se decanta por Honduras.
Gabriel Canahuati: Formado en Celta Academy en España y con 18 años ya ha sido tomado en cuenta por Honduras de cara al futuro.
Isaac Ruiz Durán: Con 14 años, el catracho ya se va abriendo paso en las inferiores del Girona a base de goles y en un futuro no muy lejano podríamos verlo con las selecciones de Honduras.
Johel Maradiaga: El Girona es una de las mayores fuentes de talento catracho y el mediocampista de 13 años es uno de los mejores ejemplos.
Leo Andrade: Otra joya catracha en el Girona. El joven lateral izquierdo de padre hondureño y madre paraguaya podría ser elegible para jugar con la Bicolor, que tendría que competir con España y Paraguay para contar con él.
Kendry Villafuerte: El defensor central ya fue llamado por Orlando López para la Selección Sub-20 de Honduras. Actualmente juega para el Inter Miami.
Johann Chirinos: Con pasado en el Ingolstadt de Alemania, el mediocampista nacido en Miami actualmente juega para el Columbus Crew 2.
Jeremy Cruz: Con 17 años y un destacado paso por el Concord High School, el joven delantero busca hacerse un nombre en la MLS y desde Estados Unidos levanta la mano para representar a la Selección de Honduras.