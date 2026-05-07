"Dai Dai", la canción de Shakira que será el himno oficial del Mundial 2026

Bogotá, Colombia.- La composición "Dai Dai", de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de "Dai Dai".

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de "Dai Dai" con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.