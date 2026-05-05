  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Shakira extiende su gira mundial: anuncia cinco nuevas fechas en Estados Unidos

El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 16:51
Shakira extiende su gira mundial: anuncia cinco nuevas fechas en Estados Unidos

Desde su inicio en febrero de 2025, el tour ha batido récords de recaudación y asistencia a nivel global, consolidando a Shakira como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

 Foto: Instagram.

Miami, Estados Unidos.- Tras su mega concierto en Copacabana, Shakira está lista para seguir su tour mundial, mismo que la ha puesto en el ojo del mundo durante el último año.

Preocupa la salud del padre de Shakira: esto es lo que se sabe sobre William Mebarak

La artista colombiana anunció este martes la ampliación de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' con cinco nuevas fechas en Estados Unidos tras la alta demanda registrada en su recorrido internacional, que ya es el más taquillero de la historia para un artista en español.

Las nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.

El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).

Primeras declaraciones de Shakira tras su concierto en Copacabana: "Fue escalofriante"

La propia Shakira calificó el espectáculo como "inolvidable y escalofriante" y lo definió como un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre "lo simple que es ser feliz".

Desde su inicio en febrero de 2025, el tour ha batido récords de recaudación y asistencia a nivel global, consolidando a Shakira como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

Shakira enciende Copacabana con concierto histórico ante miles de fans

La gira continuará recorriendo distintos países durante 2026 y tendrá el final de gira con nueve conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre en un formato de residencia que introduce un nuevo modelo de conciertos de larga duración en España.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias