Shakira extiende su gira mundial: anuncia cinco nuevas fechas en Estados Unidos

Miami, Estados Unidos.- Tras su mega concierto en Copacabana, Shakira está lista para seguir su tour mundial, mismo que la ha puesto en el ojo del mundo durante el último año.

La artista colombiana anunció este martes la ampliación de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' con cinco nuevas fechas en Estados Unidos tras la alta demanda registrada en su recorrido internacional, que ya es el más taquillero de la historia para un artista en español.

Las nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.

El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).