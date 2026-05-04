  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

La Heroína: Shakira

Shakira hace historia en Brasil: la colombiana reunió a 2,5 millones de personas en Copacabana en uno de los conciertos más masivos de la historia

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 00:00

La cantante colombiana ofreció el sábado un concierto gratuito en Copacabana, Brasil, al que asistieron, según cifras oficiales, más de 2.5 millones de personas. “Enorme”, “única”, fueron algunos de los calificativos que dieron a “La Loba” a lo largo de un show, que pasó a ser uno de los seis conciertos más vistos en la historia del país suramericano y uno de los más grandes de un artista latino.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias