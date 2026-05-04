La Heroína: Shakira

La cantante colombiana ofreció el sábado un concierto gratuito en Copacabana, Brasil, al que asistieron, según cifras oficiales, más de 2.5 millones de personas. “Enorme”, “única”, fueron algunos de los calificativos que dieron a “La Loba” a lo largo de un show, que pasó a ser uno de los seis conciertos más vistos en la historia del país suramericano y uno de los más grandes de un artista latino.