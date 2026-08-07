Autoridades del IHSS aseguran que mora quirúrgica bajó a 1,000 pacientes en espera

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aseguraron que lograron reducir significativamente el número de personas que llevaban esperando bastante tiempo para ser operadas. De acuerdo al director ejecutivo, Víctor Martínez, el instituto reportó una reducción en su mora quirúrgica, que pasó de más de 6,000 casos acumulados a cerca de 1,000 pacientes en lista de espera. "Solo el Hospital de Especialidades ha realizado más de 4,251 cirugías, lo que demuestra que el sistema no se ha detenido y continúa dando respuesta a los derechohabientes", indicó.

Una de las acciones que se desarrollaron para aumentar el número cirugías fue la habilitación de los quirófanos los fines de semana, específicamente en el Seguro Social de la zona norte. Además, no se descarta la subrogación de servicios como una alternativa para agilizar la realización de cirugías y reducir los tiempos de espera, especialmente en aquellas especialidades con mayor demanda. Pese a la reducción en la mora quirúrgica, el IHSS sigue enfrentando cuestionamientos por parte de los afiliados, quienes denuncian dificultades para obtener citas médicas y largas esperas en la atención especializada. Ante estas quejas, el titular del IHSS sostuvo que la institución está ejecutando el 100% de las consultas disponibles, pero reconoció que la demanda supera la capacidad instalada del sistema, especialmente por la escasez de especialistas. Martínez explicó que el déficit de médicos especialistas es uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura de atención, ya que incrementar la carga de pacientes por profesional podría afectar la calidad del servicio.