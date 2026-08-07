Magistrado Mario Díaz niega presiones para reprogramar audiencia de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Denuncias de organizaciones de derechos humanos y del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) señalan a los magistrados Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz como presuntos responsables de ejercer presiones y promover maniobras orientadas a reprogramar la audiencia y alterar el curso normal del proceso judicial en el caso de Roosevelt Hernández. Sin embargo, el magistrado Díaz negó los señalamientos. "Los magistrados no podemos ordenarle a un juez que acerque sus agendas. Los jueces son libres de llevar sus agendas. Nosotros no controlamos las agendas personales de los jueces", dijo el magistrado Díaz.

Seguidamente, reconoció que "no le he ordenado a ningún juez de la República, mucho menos en el caso particular de este colega, que hasta el día de ayer yo supe exactamente quién llevaba este asunto". El magistrado sostuvo que "no está dentro de mis principios ordenarle a un juez que haga una cosa u otra. Todos ustedes son testigos que en los últimos años yo he sido la persona que más he estado pendiente de que se respete la independencia judicial". Díaz aseguró que se considera un baluarte en la lucha por la independencia judicial y rechazó los señalamientos en su contra: "A estas alturas de mi carrera, no voy a hacer algo con lo que he estado en contra siempre de que se intervenga en las decisiones que toman los jueces. Así que rechazo categóricamente".

"Me parece que es una situación totalmente fuera de contexto", dijo, y argumentó que en ningún momento ha tomado un teléfono, ni ha buscado o dicho al juez que conoce la causa del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, que intervenga en el proceso. "Así que lo desmiento categóricamente. Me parece que es una falta de responsabilidad de las personas que han lanzado este tipo de acusaciones o le dan pie a estas cosas sin saber exactamente cómo están ocurriendo las cosas en la realidad", agregó.

Señalamientos

Los señalamientos contra los magistrados surgieron luego de que organizaciones de derechos humanos alertaran sobre presuntas amenazas y presiones contra el juez que conoce la causa penal contra Roosevelt Hernández, quien enfrenta un proceso por delitos relacionados con la libertad de prensa. La periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, junto con JOPRODEH, emitió una alerta sobre las denuncias recibidas en torno al caso. Según lo expuesto por las organizaciones, existirían presiones para reprogramar la audiencia, además de presuntas amenazas contra el juez.