CPH denuncia amenazas y presiones al juez que conoce el caso de Roosevelt Hernández y pide su protección

Tegucigalpa, Honduras.- Amenazas de muerte, presiones e intentos de interferir en el proceso judicial fueron denunciados por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) contra el juez que lleva el caso del general Roosevelt Hernández, acusado por delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa. El pronunciamiento del CPH surge tras las denuncias formuladas pr la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), quienes alertaron que la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández estaría recurriendo a maniobras procesales para retrasar el proceso penal.

A través de su cuenta de X, el CPH publicó: "El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresa su profunda preocupación ante las graves denuncias formuladas por las organizaciones de derechos humanos ASOPODEHU y JOPRODEH, que alertan sobre presuntas amenazas contra el juez que conoce la causa penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández". Asimismo, señaló que existen "presiones e injerencias desde las más altas esferas del Poder Judicial para evitar que el proceso continúe conforme a la ley". El CPH llamó al Ministerio Público a investigar de manera inmediata, objetiva e independiente las denuncias. También solicitó a la Corte Suprema de Justicia garantizar la protección del juez, la transparencia del proceso y el pleno respeto a la independencia judicial. "El CPH considera inaceptable que un juez pueda ser objeto de amenazas, presiones o cualquier forma de intimidación por el ejercicio de su función jurisdiccional", postearon. Citaron que "Resulta particularmente alarmante que la denuncia señale a los magistrados Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz como presuntos responsables de ejercer presiones y promover maniobras orientadas a reprogramar la audiencia y alterar el curso normal del proceso judicial".

Cabe destacar que la audiencia de declaración de imputado contra Hernández estaba programada para este viernes 7 de agosto, pero será reprogramada luego de que su defensa solicitara el cambio de fecha al informar que tenía otra audiencia judicial programada. "Mañana no se realizará la audiencia de declaración de imputado para Roosevelt Hernández, en virtud de que su defensa presentó hace unos minutos una solicitud de reprogramación porque tiene otra audiencia. Próximamente se dará a conocer la nueva fecha y hora", informó la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo. Fue la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza quien informó, junto a JOPRODEH, sobre una denuncia relacionada con presuntas amenazas contra el juez que conoce la causa del general Roosevelt Hernández. Según lo expuesto, existirían presiones para reprogramar la audiencia, así como amenazas de muerte y de despido contra el juez.

Acusación