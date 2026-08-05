Puente a Valle de Ángeles colapsó, no hay responsables y ahora su reparación cuesta millones

EL HERALDO Plus revisó el informe de más de 100 páginas, en el que no se establecen conclusiones sobre la participación o responsabilidad de la extinta empresa italiana Astaldi S.P.A., encargada de la construcción de la obra, ni de la ACI, encargada del diseño y la supervisión, en relación con el colapso del puente.Cabe mencionar que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/puente-papa-francisco-falla-diseno-alcaldia-jorge-aldana-tegucigalpa-HP31492225" target="_blank">ACI también estuvo a cargo del diseño del puente Papa Francisco</a>, ubicado a la altura de Mateo, el cual fue cerrado a inicios de 2026 tras detectarse fisuras en sus vigas y columnas.Las autoridades edilicias afirmaron en su momento que un documento con los hallazgos sería remitido al Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para su respectiva revisión.EL HERALDO Plus consultó en ambas instituciones sobre los hallazgos plasmados en el documento y si tienen investigaciones abiertas por este caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.Además, no existe certeza de que el expediente en poder de este medio corresponda al dictamen remitido al MP y al TSC. En su momento, las autoridades prometieron conformar una comisión externa; sin embargo, el documento analizado contiene principalmente un diagnóstico y una memoria de cálculo estructural, ambos elaborados por la empresa supervisora y no por un auditor independiente.Este medio también intentó obtener una reacción de Pineda y Aldana, pero hasta la hora de publicación no hubo respuesta de ninguno.La estructura original del puente Juan Manuel Galvez, inaugurado en 2014 bajo la administración de Juan Orlando Hernández en la presidencia, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/sit-reconstruira-y-redisena-puente-juan-manuel-galvez-plazo-ocho-meses-BE29698810" target="_blank">falló la madrugada del 5 de abril de 2025,</a> con apenas 11 años de servicio.<br />