Otro lío con los aportes: empresario dice que Nasralla no le dio recibo

UPL. Hombre, hasta que al fin funciona la institucionalidad en estas honduras, y la UPL le ha caído a un grandote pese a ser protegido de Libre y de medios corporativos. ¡Ya era tiempo!

ELEFANTE. La UPL ha sido, desde un inicio, un elefante blanco que solo ha perseguido babuchas y sardinas para justificar su existencia y hoy, por primera vez, hace su trabajo.

GALLO. Otro gallo le cantara a estas Honduras si sus instituciones funcionaran y le aplicaran la ley a quien fuera, en función de sus delitos y no en atención a influencias mediáticas o del poder político y económico.

73. Por eso bien dice el refrán: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. El informe de la UPL destapa que el excandidato liberal prácticamente se embolsó 21 aportaciones privadas que superan los 73 millones.

DEPOSITÓ. Clavo y medio el de Nasralla, porque la bulla en el Central Ejecutivo -donde tiene mayoría- es que depositó en sus cuentas personales un cheque por cuatro millones que le dieron a nombre del Partido Liberal.

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CCEPL. “Eso es un delito, un robo al partido, y el partido lo puede querellar y embargar si quiere”, dijo un miembro del CCEPL.

54. El otro rollo que hay es con 54 millones que SN le dio al bufete de su jefe financiero y que, luego, otros allegados suyos -de su misma comisión de campaña- cobraron, todo como parte de los 73 millones pandos señalados por la UPL.

RECIBO. Otro clavo, un empresario de la zona norte le dijo a la UPL que Nasralla nunca le dio recibo de su aportación a su campaña, y está dispuesto a testificar ante el MP -donde ya fue remitido el informe- o ante quien sea. ¡Vaya, jodido!

ÚNICO. Lo divertido es que el excandidato liberal, en vez de aclarar semejante clavo con documentos en mano, recurre a lo único que sabe hacer: Llamar ladrón, narco y delincuente a medio mundo.

CITAS. Aja y, la bulla es que la otra semana va soplando para la capital federal a reunirse con congresistas demócratas, gracias a citas que le han conseguido sus aliados refundidores. “Que allá nomás lo dejen”, pide la Talbott.

HARINA. Lo otro es que el informe de los 73 millones no incluye las aportaciones recibidas en USA y que esas investigaciones serán harina de otro costal. ¿Dónde está el dinero? preguntan en el PL.

EMBARGOS. ¡Ahhh! y, que se alisten, no solo Nasralla, sino cualquiera de los 556 multados, porque, si no se ponen vivos con el pago de las multas, les embargarán bienes.