Cortes de energía programados el viernes 18 de septiembre en Honduras

Los cortes afectarán sectores de San Pedro Sula, Distrito Central, Colón, Tocoa, Choluteca y El Paraíso , con horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras tendrán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica este viernes 18 de septiembre, de acuerdo con el calendario de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

San Pedro Sula (De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.): Colonia Bográn, Fundación Ruth Paz, Hogar Don de Jesús, colonia Las Anonas, colonia Miravalle, colonia Montserrat, Hogar de Niños Enmanuel, Plantel Standard Fruit de Honduras, Mercado Las Brisas, Grupo Inpono, colonia Las Brisas, La Esperanza, Brisas INVA, Brisas 3, colonia El Higueral, barrio Guadalupe (este), colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal y barrio Barandillas.

Distrito Central, Francisco Morazán (De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.): Parte de residencial Las Uvas, residencial El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, colonia Modelo, colonia El Periodista, Villa Santa Mónica, colonia Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, UCENM, colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, colonia Inestroza, parte de Predios del Recreo, colonia La Cascada 1ra y 2da etapa, Templo Mormón, residencial Copacabana y zonas aledañas.

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.: HOSPIMED, DPI Kennedy, colonia Kennedy I, II, III y IV entrada, Ciudad Mujer, Instituto Jesús Milla Selva, Iglesia Católica San Juan Bautista, Calle del Comercio, parte del sector 6 de Villanueva contiguo al Anillo Periférico y zonas aledañas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Colón (De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.): Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán, Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Margen Izquierda, Río Claro, Quinto Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla, Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Standard Fruit Co., Base Naval.

Trujillo: Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, colonia Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín, colonia Sixto Cacho, colonia Manuel Bonilla, Sector de la Playa, colonia 19 de Abril, Jericó, colonia Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario.

Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.

Tocoa, Colón (De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.): Parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, residencial Prado Verde.

Tocoa: Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos.

Zonas de Choluteca y El Paraíso (De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.): Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puertas de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina, Mal Paso, Bo. La Estación, Bo. El Centro, Bo. Abajo, caserío Nueva Esperanza, Bo. Potrerillos, Bo. El Centro, Villa San Pablo, Bo. Buenos Aires, Bo. Nueva York, Bo. Cedrito, colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, colonia Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Macuelizo, San Ramón, Calpules, caserío Los Encuentros, aldeas Tres Ceibas, caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, Bo. El Cementerio, colonia Armenia, Bo. El Centro, colonia Armenia, El Corrientón, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, Bo. Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Cienega, Bo. El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.

Zonas de Choluteca (De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.): Aldeas S.O.S., Limón de La Cerca, colonia Marcelino Champagnat, colonia Villa de Jeréz, colonia Felicidad, colonia Providencia, colonia INPREMA, Bo. Valle, Universidad Católica, UNAH, colonia Julio Midence, Choluteca Airport, residencial Andalucía II y III, Las Peñitas, El Divisadero, residencial Villas Madrigal, residencial Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, colonia Gracias a Cristo, residencial Montelimar, residencial Los Prados, residencial Palmera, residencial Blue, residencial Foantaine Blue, residencial Blue II, residencial Viscaya, Plaza Viscaya, Tienda PROMACO, Recablín, residencial Los Llanos, Iglesia Gran Comisión, Trituradora de PROMACO, Bodegas HERCO, Bloquera La Roca, colonia 15 de Septiembre, residencial Miramontes.

Las interrupciones corresponden a trabajos programados en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios de los sectores incluidos tomar las previsiones necesarias durante los horarios establecidos.