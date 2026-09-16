Presidente Asfura designa a Pablo Paz para promover inversión en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia para fortalecer la diplomacia económica de Honduras, el presidente Nasry Asfura, designó a Pablo Arturo Paz Matute para desarrollar una misión en Estados Unidos orientada a la promoción internacional del país y la atracción de nuevas inversiones. La misión tendrá el propósito de ampliar los espacios de acercamiento con potenciales inversionistas, promover las ventajas y oportunidades que ofrece Honduras y abrir posibilidades para proyectos que puedan generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer sectores estratégicos.

La designación de Paz Matute se enmarca en la visión del Gobierno de utilizar la política exterior también como una herramienta para impulsar crecimiento, competitividad y desarrollo, mediante una presencia más activa en mercados y espacios internacionales. El objetivo es claro: más inversión, más empleo y más oportunidades para Honduras, fortaleciendo la confianza en el país y generando nuevas puertas para el desarrollo de los hondureños.