Presidente Asfura designa a Pablo Paz para promover inversión en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia para fortalecer la diplomacia económica de Honduras, el presidente Nasry Asfura, designó a Pablo Arturo Paz Matute para desarrollar una misión en Estados Unidos orientada a la promoción internacional del país y la atracción de nuevas inversiones.
La misión tendrá el propósito de ampliar los espacios de acercamiento con potenciales inversionistas, promover las ventajas y oportunidades que ofrece Honduras y abrir posibilidades para proyectos que puedan generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer sectores estratégicos.
La designación de Paz Matute se enmarca en la visión del Gobierno de utilizar la política exterior también como una herramienta para impulsar crecimiento, competitividad y desarrollo, mediante una presencia más activa en mercados y espacios internacionales.
El objetivo es claro: más inversión, más empleo y más oportunidades para Honduras, fortaleciendo la confianza en el país y generando nuevas puertas para el desarrollo de los hondureños.
Pablo Arturo Paz Matute fue alcalde del municipio de Silca, Olancho en representación del Partido Nacional, y en las elecciones generales de 2025, no obtuvo la reelección para continuar en dicho cargo.
A mediados de 2025, el alcalde Pablo Paz exigió la intervención urgente de la Policía Nacional y del Ministerio Público tras una masacre en la que fueron asesinados tres de sus familiares que fueron identificados como: Exar Edulfo Paz, Leda Esperanza Paz y Ana Castro.