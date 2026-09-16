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Presidente Asfura designa a Pablo Paz para promover inversión en Estados Unidos

El presidente de la República, Nasry Asfura designó al exalcalde de Silca, para atraer las inversiones a Honduras y la promoción internacional del país

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 18:10
Presidente Asfura designa a Pablo Paz para promover inversión en Estados Unidos

El presidente Nasry Asfura designó a Pablo Arturo Paz Matute en una misión en Estados Unidos para atraer la inversión a Honduras.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de la estrategia para fortalecer la diplomacia económica de Honduras, el presidente Nasry Asfura, designó a Pablo Arturo Paz Matute para desarrollar una misión en Estados Unidos orientada a la promoción internacional del país y la atracción de nuevas inversiones.

La misión tendrá el propósito de ampliar los espacios de acercamiento con potenciales inversionistas, promover las ventajas y oportunidades que ofrece Honduras y abrir posibilidades para proyectos que puedan generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer sectores estratégicos.

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La designación de Paz Matute se enmarca en la visión del Gobierno de utilizar la política exterior también como una herramienta para impulsar crecimiento, competitividad y desarrollo, mediante una presencia más activa en mercados y espacios internacionales.

El objetivo es claro: más inversión, más empleo y más oportunidades para Honduras, fortaleciendo la confianza en el país y generando nuevas puertas para el desarrollo de los hondureños.

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Pablo Arturo Paz Matute fue alcalde del municipio de Silca, Olancho en representación del Partido Nacional, y en las elecciones generales de 2025, no obtuvo la reelección para continuar en dicho cargo.

A mediados de 2025, el alcalde Pablo Paz exigió la intervención urgente de la Policía Nacional y del Ministerio Público tras una masacre en la que fueron asesinados tres de sus familiares que fueron identificados como: Exar Edulfo Paz, Leda Esperanza Paz y Ana Castro.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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