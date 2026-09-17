Política Limpia denuncia retiro de protección a sus comisionados durante presentación de informe

Tegucigalpa, Honduras.- La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, Ivonne Ardón, denunció este jueves que el Estado retiró la protección que tenían asignada los integrantes del pleno de comisionados, situación que, según afirmó, los deja en condición de vulnerabilidad mientras presentan información relacionada con los gastos de campaña electoral. Ardón hizo el señalamiento durante la presentación del informe de fiscalización de los recursos utilizados en las elecciones generales de 2025, proceso que contempla sanciones para candidatos que no cumplieron con las obligaciones de rendición de cuentas establecidas.

“Estamos presentando esta información a sabiendas que se nos ha retirado la protección por parte del Estado a los miembros de este honorable pleno de comisionados, lo que nos deja en total vulnerabilidad”, manifestó Ardón. La funcionaria sostuvo que los integrantes de la UFTF conocen los riesgos asociados con las decisiones que adopta el organismo, particularmente cuando se presentan informes que pueden derivar en sanciones o afectaciones económicas para determinadas personas.

“Si algo nos llega a suceder por haber presentado este tipo de información, como autoridades conocemos los riesgos, pero también conocemos que el Estado está obligado a brindarle la protección necesaria a sus servidores públicos”, expresó. Ardón afirmó que los integrantes del pleno se sienten amenazados por órganos del Estado que, según su versión, habrían girado instrucciones para retirarles la protección que tenían asignada. “Queremos dejar de manifiesto que este pleno de comisionados se siente amenazado por los propios órganos del Estado que han girado instrucciones para que nos quiten la protección que teníamos asignada”, declaró. Sus declaraciones se producen durante una jornada en la que Política Limpia da a conocer los resultados de la fiscalización de los gastos de campaña, incluidos los expedientes que podrían derivar en sanciones económicas a más de 500 candidatos de elecciones y un excandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras. Durante su intervención, Ardón también se refirió a información que circuló en redes sociales sobre la ausencia del comisionado Julio Mendoza en algunas sesiones del pleno. Según la funcionaria, se habían difundido señalamientos que atribuían la ausencia de Mendoza a una supuesta intención de “planificar” o “boicotear” las decisiones que debe tomar el organismo.