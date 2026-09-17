Marcia Facussé responde a supuestos chats que la vinculan con acciones contra Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- La difusión de supuestos chats atribuidos a miembros del Partido Liberal, en los que se plantean posibles acciones contra Salvador Nasralla, generó reacciones entre dirigentes de esa organización política.

En las conversaciones que circulan en redes sociales aparecen nombres de figuras vinculadas al liberalismo y se plantean, según las publicaciones difundidas, posibles acciones legales y estrategias relacionadas con Nasralla.

Ante la difusión del material, Marcia Facussé, secretaria de comunicaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), emitió un comunicado en el que cuestionó que una captura de pantalla pueda utilizarse como prueba de su participación en una conversación.

“Una captura de pantalla no acredita la participación de una persona en una conversación”, señaló Facussé.

La dirigente también sostuvo que la aparición de un contacto identificado con determinado nombre no demuestra quién utiliza realmente el número ni permite establecer, por sí sola, la autenticidad o integridad del contenido difundido.

Facussé agregó que ha conocido versiones sobre la posible divulgación de un supuesto audio y video relacionado con el mismo tema y anticipó que rechazaría cualquier material que considere falso o manipulado.

En su pronunciamiento, la dirigente liberal también hizo referencia a la incorporación de Salvador Nasralla al Partido Liberal.

Facussé afirmó que hace más de dos años promovió la incorporación de personas provenientes de otros partidos al instituto político, entre ellas Nasralla, con el propósito que, según expresó, era fortalecer al Partido Liberal.

De acuerdo con su versión, la llegada de Nasralla terminó generando parte de las diferencias internas que actualmente enfrenta esa organización.

Facusse también señaló que la atención debería centrarse en un informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) relacionado con el manejo de fondos de campaña y pidió que cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades sea investigado y que se respete el debido proceso.

“Como liberal, exijo que las irregularidades sean esclarecidas, que se respete el debido proceso y que se investigue a fondo”, manifestó.

El tema se conoce en medio de las diferencias internas que atraviesa el Partido Liberal y mientras se espera la divulgación del informe de la Unidad de Política Limpia, que permitirá conocer el manejo de recursos vinculados a la campaña presidencial de Salvador Nasralla.

Según lo expuesto, la documentación requerida para justificar entre 40 y 70 millones de lempiras no habría sido presentada de manera satisfactoria.

Será hasta la presentación oficial del documento cuando se podrá establecer si los montos señalados corresponden a la campaña de Nasralla, cuáles son las inconsistencias detectadas y quiénes aparecen vinculados en los hallazgos. El expediente será remitido a las autoridades correspondientes, que deberán determinar si existen responsabilidades administrativas a partir de la documentación revisada.