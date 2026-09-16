Conadeh pide respetar derechos humanos ante posible estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- El subcomisionado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, pidió al Estado respetar los derechos humanos de la población ante la posibilidad de retomar al estado de excepción en varios municipios o departamentos de Honduras. La petición surge luego de que el lunes 14 de septiembre el presidente de la República, Nasry Asfura, asegurara que analiza aplicar nuevamente la medida en algunos sectores del país. Según el mandatario, la eventual implementación del estado de excepción no sería generalizada, sino que estaría dirigida a los territorios donde se registra mayor incidencia de violencia. Ante este escenario, López recordó que cualquier medida de esta naturaleza debe cumplir condiciones específicas y garantizar los derechos de las personas afectadas. “Es importante recordar que un estado de excepción tiene que ser temporal, cumplir ciertos requisitos como la proporcionalidad y la idoneidad que debe de mantenerse a la hora de quitarles esos derechos a la población que se encuentra afectada dentro del proceso del estado de excepción”, aseguró.

Prevenir la violencia sin vulnerar derechos

El subcomisionado también señaló la necesidad de que el Estado implemente mecanismos para enfrentar la violencia generalizada y el crimen organizado, pero dentro del marco establecido por las leyes y los compromisos internacionales. El comisionado recalcó que “se deben implementar mecanismos para prevenir la violencia generalizada y el crimen organizado en el país. Pero sin duda alguna, yo creo que nuestras recomendaciones y la pego a las leyes y a los procedimientos establecidos, así como en los convenios y los tratados internacionales, que deben de garantizar los derechos de la población hondureña”. La posición del Conadeh se produce mientras el Gobierno analiza la posibilidad de aplicar nuevamente el estado de excepción de manera focalizada en los municipios o departamentos con mayores niveles de violencia.

Más de tres años bajo estado de excepción