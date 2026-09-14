Nasry Asfura revela que analizan establecer estado de excepción en algunos municipios

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura confirmó este lunes que analiza la posibilidad de retomar el estado de excepción en algunos municipios o departamentos de Honduras.
La medida obedecería a la inseguridad que se registra en el país y vendría a ser parte de las medidas que se estudian para reforzar el control y la seguridad.
Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir nuevamente a esta medida, que se mantuvo vigente durante todo el gobierno de Xiomara Castro, el mandatario indicó que todavía se encuentra bajo análisis y que se busca determinar en qué lugares sería necesario implementarla.
"Lo estamos analizando en qué lugares que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento, sí lo estamos analizando", declaró Asfura al momento que acudía al velorio del extinto director del INA, Javier Talavera.
De acuerdo con lo expresado por el gobernante, la eventual aplicación no se plantea de manera generalizada, sino que estaría dirigida a los territorios donde se registran más incidencia de la violencia.
Asfura no detalló cuáles serían los municipios o departamentos que están siendo considerados para aplicar la medida, tampoco especificó una fecha de entrada en vigencia.