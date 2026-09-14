Nasry Asfura revela que analizan establecer estado de excepción en algunos municipios

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura confirmó este lunes que analiza la posibilidad de retomar el estado de excepción en algunos municipios o departamentos de Honduras.

La medida obedecería a la inseguridad que se registra en el país y vendría a ser parte de las medidas que se estudian para reforzar el control y la seguridad.

Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir nuevamente a esta medida, que se mantuvo vigente durante todo el gobierno de Xiomara Castro, el mandatario indicó que todavía se encuentra bajo análisis y que se busca determinar en qué lugares sería necesario implementarla.