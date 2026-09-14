Oficial: Convocatoria de la Selección de Honduras para Nations League 2026

Una de las principales novedades en el listado es el regreso de Jonathan Rubio . El mediocampista vuelve a ser tomado en cuenta por Honduras luego de varios años sin aparecer en una convocatoria. Rubio, quien actualmente milita en el Petro de Luanda de Angola , había recibido su último llamado en septiembre de 2022, cuando Hernán “Bolillo” Gómez dirigía a la Selección Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras ya definió a los futbolistas que formarán parte de la próxima Liga de Naciones de la Concacaf , competencia que representará el primer desafío oficial de José Francisco Molina como entrenador de la Bicolor. El estratega español comienza de esta manera una nueva etapa al frente del combinado catracho, con la mira puesta desde ahora en el proceso hacia el Mundial de 2030 .

Otro de los nombres que destaca es el de Keyrol Figueroa, quien tendrá su segunda oportunidad con la Selección Mayor. El atacante fue recientemente cedido a préstamo por el Port Vale de Inglaterra y volverá a vestir la camiseta de Honduras luego de haber integrado el plantel que se midió ante Argentina en el amistoso de junio.

El delantero continúa siendo considerado dentro de los planes de Molina y ahora tendrá la posibilidad de disputar una competencia oficial con la Bicolor. Honduras tendrá como rivales a Surinam, Jamaica y Martinica durante esta fase de la Liga de Naciones, por lo que Figueroa podría volver a sumar minutos con el combinado nacional.

También sobresale la convocatoria de Dereck Moncada, quien llega a la Selección en medio de un buen momento futbolístico. El hondureño ha tenido actuaciones destacadas con el Lugano de la primera división de Suiza y ya registra cinco goles desde su llegada al fútbol europeo, convirtiéndose en uno de los jugadores que más expectativa genera dentro de esta nueva etapa.

La Bicolor comenzará su participación el 25 de septiembre de 2026 frente a Surinam, en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Tres días después, el 28 de septiembre, Honduras viajará para enfrentarse a Jamaica. El siguiente compromiso será contra Martinica el 2 de octubre en Fort-de-France, mientras que el 5 de octubre cerrará esta ventana internacional nuevamente ante Jamaica, esta vez en Tegucigalpa.

Más allá de buscar buenos resultados en estos encuentros, Honduras también pretende comenzar a darle forma al plantel que encarará el proceso rumbo a 2030. La Selección viene de quedar fuera de tres Mundiales consecutivos, tras no conseguir el boleto para Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.