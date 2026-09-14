Se viraliza video de paciente sacado a empujones y patadas del IHSS de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un video que muestra el momento en que un paciente es sacado a empujones por personal de seguridad, y posteriormente pateado por un hombre, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula se viralizó este lunes en redes sociales. En las imágenes se observa a tres hombres sujetar al joven para obligarlo a abandonar la sala de espera, mientras él intenta soltarse de quienes lo mantienen sometido. Finalmente, el paciente es sacado del área y, en los últimos segundos del video, uno de los hombres lo patea mientras los otros dos continúan sujetándolo. De acuerdo con lo que se observa al inicio del video, el incidente comenzó cuando el paciente habría llegado al centro asistencial en busca de atención médica. En determinado momento colocó los pies sobre el respaldo de las sillas de la sala de espera del área de emergencia, situación por la que el personal de seguridad le habría llamado la atención.

La situación escaló luego de que, según la versión brindada por autoridades del hospital, el joven no atendiera las indicaciones de los guardias, lo que habría provocado un enfrentamiento. De manera preliminar también circuló la versión de que el paciente tendría autismo y que su condición habría influido en su comportamiento, pues se le escucha decir que volverá a subir sus pies cuando los guardias se vayan. Sobre el incidente, el doctor Armando Hernández del IHSS de San Pedro Sula desmintió esa versión y aseguró que no estaba confirmado que el paciente tuviera autismo. “El paciente reaccionó de forma agresiva tras ser corregido por colocar los pies sobre las bancas”, explicó Hernández durante una entrevista al noticiero TSI. El médico señaló que el usuario habría incumplido las reglas de convivencia al colocar los pies sobre las bancas utilizadas por otros pacientes y obstaculizar el paso dentro del área de espera.