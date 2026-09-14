Se viraliza video de paciente sacado a empujones y patadas del IHSS de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un video que muestra el momento en que un paciente es sacado a empujones por personal de seguridad, y posteriormente pateado por un hombre, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula se viralizó este lunes en redes sociales.
En las imágenes se observa a tres hombres sujetar al joven para obligarlo a abandonar la sala de espera, mientras él intenta soltarse de quienes lo mantienen sometido. Finalmente, el paciente es sacado del área y, en los últimos segundos del video, uno de los hombres lo patea mientras los otros dos continúan sujetándolo.
De acuerdo con lo que se observa al inicio del video, el incidente comenzó cuando el paciente habría llegado al centro asistencial en busca de atención médica. En determinado momento colocó los pies sobre el respaldo de las sillas de la sala de espera del área de emergencia, situación por la que el personal de seguridad le habría llamado la atención.
La situación escaló luego de que, según la versión brindada por autoridades del hospital, el joven no atendiera las indicaciones de los guardias, lo que habría provocado un enfrentamiento.
De manera preliminar también circuló la versión de que el paciente tendría autismo y que su condición habría influido en su comportamiento, pues se le escucha decir que volverá a subir sus pies cuando los guardias se vayan.
Sobre el incidente, el doctor Armando Hernández del IHSS de San Pedro Sula desmintió esa versión y aseguró que no estaba confirmado que el paciente tuviera autismo.
“El paciente reaccionó de forma agresiva tras ser corregido por colocar los pies sobre las bancas”, explicó Hernández durante una entrevista al noticiero TSI.
El médico señaló que el usuario habría incumplido las reglas de convivencia al colocar los pies sobre las bancas utilizadas por otros pacientes y obstaculizar el paso dentro del área de espera.
Según Hernández, la intervención de los guardias se produjo después de que otros pacientes que permanecían en la sala de espera solicitaran ayuda debido a la actitud del usuario.
Otra de las autoridades del hospital explicó, en declaraciones al canal TSI, que desconocían la patología por la que el paciente acudió al centro asistencial. “No estábamos ahí en el momento, pero el momento se reportó. No había una emergencia en él”, manifestó.
La autoridad agregó que el paciente “tenía los pies arriba y no dejaba pasar a los pacientes”.
Hasta el momento se desconoce qué ocurrió posteriormente con el derechohabiente, así como si finalmente recibió atención médica o fue retirado de los predios del IHSS. El video que documenta parte del incidente continúa circulando en redes sociales.