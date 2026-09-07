En asambleas informativas personal médico ante incumplimiento del gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este lunes 7 de septiembre a una Asamblea Extraordinaria Informativa a todos los médicos a nivel nacional, a partir de las 7:00 de la mañana en los respectivos centros de trabajo.

La convocatoria contempla una serie de demandas laborales y relacionadas con el sistema sanitario, acuerdos que han sido incumplidas por el gobierno. Entre las principales exigencias del gremio se encuentran el cese de los despidos y el reintegro de médicos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

Los médicos también demandan el cumplimiento de la base salarial, el pago del reajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del reajuste bienal de 2026.

Asimismo, el gremio exige que el 12 % del Presupuesto General de la República sea destinado a Salud Pública.

Como parte de las medidas de presión, este lunes fueron suspendidas las consultas externas y las cirugías selectivas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), afectando la atención previamente programada para los derechohabientes.