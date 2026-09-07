En asambleas informativas personal médico ante incumplimiento del gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este lunes 7 de septiembre a una Asamblea Extraordinaria Informativa a todos los médicos a nivel nacional, a partir de las 7:00 de la mañana en los respectivos centros de trabajo.
La convocatoria contempla una serie de demandas laborales y relacionadas con el sistema sanitario, acuerdos que han sido incumplidas por el gobierno. Entre las principales exigencias del gremio se encuentran el cese de los despidos y el reintegro de médicos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.
Los médicos también demandan el cumplimiento de la base salarial, el pago del reajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del reajuste bienal de 2026.
Asimismo, el gremio exige que el 12 % del Presupuesto General de la República sea destinado a Salud Pública.
Como parte de las medidas de presión, este lunes fueron suspendidas las consultas externas y las cirugías selectivas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), afectando la atención previamente programada para los derechohabientes.
Ante esta situación, Héctor Carranza, del IHSS, manifestó que la petición del personal es que se respeten los acuerdos alcanzados. “Lo que pedimos es que cumplan lo pactado”, expresó Carranza, al referirse a las demandas que han motivado las acciones del gremio médico.
El funcionario también cuestionó el ritmo de trabajo de algunos responsables de los procesos administrativos y señaló que estos únicamente laboran de lunes a viernes, situación que, según afirmó, ha contribuido a retrasar los pagos al personal de salud.
Mientras se desarrolla la jornada de asambleas informativas, los médicos permanecen a la expectativa de las decisiones que puedan adoptarse en torno a sus demandas.
Las atenciones de emergencia se mantienen como prioridad en los centros asistenciales.