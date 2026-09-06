En noviembre empieza la entrega de nuevas placas vehiculares en Honduras

El IP será el ente rector y custodio del registro vehicular, responsable de la emisión de placas y calcomanías, la administración de los datos y el desarrollo de las interfaces seguras.Sin embargo, el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/sne-911-inicia-revision-personal-presuntas-irregularidades-administrativas-HM29437303" target="_blank">Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1</a> y la Secretaría de Seguridad tendrán responsabilidad sobre la infraestructura física, las obras civiles, los portales carreteros, la conectividad, la energía y el uso de los lectores en campo.La vigencia que estipula el contrato llegará hasta diciembre de 2029, pero el plan de suministro busca dejar cubiertas las necesidades estimadas hasta 2030 mediante el inventario de transición de <b>2,916,000 kits</b>.