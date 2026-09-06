Masacre deja tres mujeres muertas en El Porvenir, Francisco Morazán

El Porvenir, Honduras.- Una brutal masacre se informó la tarde de este domingo -6 de septiembre- en el sector de Las Acacias, en El Porvenir, departamento de Francisco Morazán.

El hecho ocurrió dentro de una vivienda, donde tres mujeres, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron atacadas a disparos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como los detalles de cómo ocurrieron los hechos.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el suelo, aparentemente en una misma habitación. Dos de ellas fueron encontradas cerca de una cama, mientras que la tercera estaba cerca de una pared.

Vecinos de la zona relataron que en horas de la noche del sábado 5 de septiembre se escucharon varias detonaciones y que fue hasta el día siguiente cuando encontraron los cuerpos sin vida en esta vivienda.

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