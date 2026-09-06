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Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se aleja con el liderato

El Barcelona aprovechó el fallo del Real Madrid para alejarse en el liderato de LaLiga de España tras golear al Valencia

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 10:07
Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se aleja con el liderato

El Barcelona de Hansi Flick ha empezado a marca perfecta en esta temporada.

 Foto: EFE

Valencia, España.- La tabla de clasificación de LaLiga española se ha empezado a inclinar para un un solo equipo y ese es el bicampeón; FC Barcelona de Hansi Flick.

Cuatro fechas se han disputado de esta nueva temporada de la primera división del balompié español y el equipo catalán no falla, ha gustado y goleado.

En su último encuentro los que comanda Flick no tuvieron piedad ante el Valencia, a quien en su propia cancha los vapulearon 0-5 en un día de mucha magia para Lamine Yamal.

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El Real Madrid de José Mourinho se vio sorprendido por el Real Betis, quien se dio a respetar en su casa al llevarse el gane con solitario tanto de Troy Parrott.

Otra gran sorpresa en esta jornada fue la goleada de 3-0 del Athletic Club de Bilbao sobre el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone.

Otro que no falló y ganó como visitante fue el Deportivo La Coruña 2-3 en casa del Villarreal.

Barcelona no tuvo piedad y receta goleada al Valencia con mágico partido de Lamine

Con estos resultados el Barcelona, Real Madrid, Real Betis y Deportivo La Coruña se han colocado en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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