Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se aleja con el liderato

Valencia, España.- La tabla de clasificación de LaLiga española se ha empezado a inclinar para un un solo equipo y ese es el bicampeón; FC Barcelona de Hansi Flick.

Cuatro fechas se han disputado de esta nueva temporada de la primera división del balompié español y el equipo catalán no falla, ha gustado y goleado.

En su último encuentro los que comanda Flick no tuvieron piedad ante el Valencia, a quien en su propia cancha los vapulearon 0-5 en un día de mucha magia para Lamine Yamal.