Tabla de posiciones de LaLiga de España: Barcelona no falla y se aleja con el liderato

Valencia, España.- La tabla de clasificación de LaLiga española se ha empezado a inclinar para un un solo equipo y ese es el bicampeón; FC Barcelona de Hansi Flick.
Cuatro fechas se han disputado de esta nueva temporada de la primera división del balompié español y el equipo catalán no falla, ha gustado y goleado.
En su último encuentro los que comanda Flick no tuvieron piedad ante el Valencia, a quien en su propia cancha los vapulearon 0-5 en un día de mucha magia para Lamine Yamal.
El Real Madrid de José Mourinho se vio sorprendido por el Real Betis, quien se dio a respetar en su casa al llevarse el gane con solitario tanto de Troy Parrott.
Otra gran sorpresa en esta jornada fue la goleada de 3-0 del Athletic Club de Bilbao sobre el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone.
Otro que no falló y ganó como visitante fue el Deportivo La Coruña 2-3 en casa del Villarreal.
Con estos resultados el Barcelona, Real Madrid, Real Betis y Deportivo La Coruña se han colocado en los primeros puestos de la tabla de posiciones.