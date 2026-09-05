¿Cuál es la principal hipótesis por la que Emilia Rodríguez habría asesinado a Waldina Mejía?

Waldina había terminado su jornada de servicio en la Fuerza Naval el lunes 31 de agosto de 2026, cuando, según explicó Mayes antes de que se concretara la detención, “una persona llegó en una motocicleta a recogerla a las instalaciones de la Fuerza Naval”. Posteriormente, las investigaciones establecieron que se trataba de la funcionaria policial, quien habría llegado por la joven para salir juntas del lugar.