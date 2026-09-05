¿Cuál es la principal hipótesis por la que Emilia Rodríguez habría asesinado a Waldina Mejía?

La investigación por la muerte de Waldina Mejía apunta a una funcionaria de la Policía Nacional como principal sospechosa del crimen ocurrido en el sector de Nueva Aldea de la capital. ¿Tenían algún vínculo?
Emilia Fernanda Rodríguez Armas, miembro de la Policía Nacional, fue aprehendida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la tarde del viernes 4 de septiembre, luego de que las pesquisas encontraran indicios que la vincularían con la muerte de Waldina Mejía Valle.
Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia en la investigación es la posible relación sentimental entre ambas, según las primeras versiones de las autoridades.
El comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, confirmó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) estableció una posible vinculación de la funcionaria con el crimen.
“Las investigaciones ya fueron inicialmente llevadas a cabo por la DPI, en donde el expediente ya se robusteció y se está vinculando a una de las funcionarias de la Policía Nacional, que se supone que era pareja sentimental de la compañera de la Base Naval”, explicó Mayes Ríos.
Waldina había terminado su jornada de servicio en la Fuerza Naval el lunes 31 de agosto de 2026, cuando, según explicó Mayes antes de que se concretara la detención, “una persona llegó en una motocicleta a recogerla a las instalaciones de la Fuerza Naval”. Posteriormente, las investigaciones establecieron que se trataba de la funcionaria policial, quien habría llegado por la joven para salir juntas del lugar.
El recorrido de ambas quedó registrado por las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911. De acuerdo con Mayes, las imágenes muestran que las dos mujeres tuvieron una discusión mientras se desplazaban por la capital.
“Según lo que ventilan los medios técnicos, hablando de las cámaras de vigilancia, es que ellas tenían un pequeño altercado”, explicó el funcionario. Después de la discusión, ambas continuaron desplazándose en la moto, pero "luego como que lograron solventar esta situación”, dijo el comisionado.
Sin embargo, las investigaciones de la ATIC señalan que posteriormente ambas llegaron hasta el sector de Nueva Aldea, en una vía que conecta con el anillo periférico, y fue en ese punto donde Rodríguez habría utilizado su arma de reglamento y disparado en dos ocasiones contra Waldina, quien quedó gravemente herida en el lugar y murió en el hospital.
Otro de los elementos que sustenta la investigación es el análisis balístico de los casquillos encontrados en la escena, donde los especialistas determinaron que estos fueron percutidos por el arma de reglamento asignada a Emilia Rodríguez.