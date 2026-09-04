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"Yon Berry" Barahona: su última publicación fue de una pelea, horas después lo asesinaron

"Yon Berry" Barahona, solía difundir incidentes y hasta los atractivos de su comunidad a través de redes sociales. Su muerte ha conmocionado a Santa Rita

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 20:36
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Antes de convertirse en noticia, el creador de contenido Óscar Armando Barahona, más conocido en redes como "Yon Berry", era quien las contaba. Fue asesinado de múltiples disparos en el interior de su humilde vivienda en Santa Risa, Santa Bárbara, durante la noche del reciente jueves 3 de septiembre.

Foto: cortesía redes sociales
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Su última publicación fue sobre el altercado entre dos mujeres en el sector de La Ceibita, municipio de Quimistán. Horas después fue balaceado por desconocidos dentro de su casa.

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Al menos tres individuos ingresaron a la vivienda y dispararon contra Barahona en varias ocasiones, frente a su pareja, cuya identidad no fue revelada.

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La mujer relató que, minutos antes del ataque, los perros de la casa ladraban más de lo normal. "Le decía: 'Vaya, cene'. También le decía que le bajara el volumen al sonido porque escuchaba que ladraban los perros", manifestó la pareja del creador de contenido, refiriéndose a los momentos previos al ataque armado.

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"Yo estaba haciendo la cena. Inmediatamente después terminé de hacerla, le llevé café. Él estaba escuchando música, como siempre", recordó la fémina visiblemente afectada.

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"Él estaba agachado. De repente escuché que lo interceptaron. No le puedo decir más", agregó la mujer.

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Los atacantes huyeron del lugar tras el ataque, y la Policía Nacional llegó posteriormente para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del homicidio ni reportan personas detenidas por el hecho.

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Yon Berry era reconocido en la comunidad por mostrar lugares de Santa Rita, también por informar sobre situaciones que afectaban o que fueran de interés para sus seguidores.

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Su asesinato ha causado gran consternación, especialmente entre sus seguidores.

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"Qué pesar con el Yon Berry Barahona. Espero que hayas entregado tu alma al Creador, amigo". "Que descanse en paz el comunicador, y que Dios lo tenga en su seno". "Qué triste esta noticia". "Cuanto pesar, él nos alegraba la vista al enseñarnos lugares de Santa Rita a los que no vivimos allá", son solo algunos de los mensajes de pesar que se leen en redes al respecto.

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Mientras tanto, familiares y amigos esperan que las autoridades den con el paradero de los hechores para que enfrenten la justicia.

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