"Yon Berry" Barahona: su última publicación fue de una pelea, horas después lo asesinaron

"Qué pesar con el Yon Berry Barahona. Espero que hayas entregado tu alma al Creador, amigo". "Que descanse en paz el comunicador, y que Dios lo tenga en su seno". "Qué triste esta noticia". "Cuanto pesar, él nos alegraba la vista al enseñarnos lugares de Santa Rita a los que no vivimos allá", son solo algunos de los mensajes de pesar que se leen en redes al respecto.