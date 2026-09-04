En fotos: así es la casa donde mataron a cuatro primos en La Ceiba

Durante una de las inspecciones, agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fiscales ingresaron a una vivienda que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizada como un centro de torturas para los cuatro primos asesinados en La Ceiba.
En el interior del inmueble, las autoridades constataron precarias condiciones, con colchones tirados en diferentes áreas de la vivienda y otros elementos que ahora forman parte de las investigaciones.
Asimismo, en las paredes fueron encontrados distintivos e imágenes relacionados con estructuras criminales, así como figuras descritas por las autoridades como imágenes diabólicas y señales de pandillas.
Según la Policía, en esta vivienda los cuatro jóvenes habrían sido sometidos a vejámenes y agresiones antes de ser brutalmente ejecutados por sus captores.
Al momento en que las autoridades llegaron al inmueble, un menor de edad habitaba la vivienda junto a una joven, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
Durante los allanamientos en la colonia Las Mercedes fueron capturadas tres personas vinculadas a las investigaciones por el múltiple crimen, según el reporte policial.
Uno de los detenidos fue capturado durante una de las operaciones y las autoridades le decomisaron un arma de fuego, por lo que fue relacionado directamente con el asesinato de los cuatro jóvenes.
Para desarrollar las operaciones de captura, agentes policiales procedentes de San Pedro Sula y Tegucigalpa se trasladaron hasta La Ceiba, donde participaron en los allanamientos junto con equipos de investigación y fiscales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canales Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canales Solís, de 14; Kelvin Magdiel Canales, de 15; y Daniel Enrique Antúnez Canales, también de 15 años. Los cuatro jóvenes eran primos y miembros de la iglesia Testigos de Jehová.
De acuerdo con la información disponible, los cuatro jóvenes fueron interceptados y raptados por hombres fuertemente armados cuando regresaban de una actividad religiosa el viernes 17 de julio. Dos días después fueron encontrados muertos en los sectores de las colonias San José y La Canelas de La Ceiba, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y determinar la participación de los detenidos.