En fotos: así es la casa donde mataron a cuatro primos en La Ceiba

De acuerdo con la información disponible, los cuatro jóvenes fueron interceptados y raptados por hombres fuertemente armados cuando regresaban de una actividad religiosa el viernes 17 de julio. Dos días después fueron encontrados muertos en los sectores de las colonias San José y La Canelas de La Ceiba, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y determinar la participación de los detenidos.