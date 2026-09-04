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Embolsada y maniatada, hallan a una persona muerta en Nueva Aldea de la capital

En una desolada calle del sector de Nueva Aldea en la capital se reportó el dantesco hallazgo de una persona sin vida, a quien dejaron embolsada y maniatada

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 10:23
Embolsada y maniatada, hallan a una persona muerta en Nueva Aldea de la capital
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En el sector de Nueva Aldea de la capital Distrito Central se reportó el dantesco hallazgo de un cuerpo de una persona sin vida, a quien dejaron en el interior de una bolsa. Más detalles del crimen a continuación.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En la mañana de este viernes -4 de septiembre- en una desolada calle que conecta con el sector de Nueva Aldea fue encontrada una persona muerta, a quien dejaron en el interior de una bolsa negra con sus manos y pies atados. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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El hallazgo fue reportado por un ciudadano que se percató del cuerpo humano que estaba tendido a orilla de calle.

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Tras la denuncia por parte del ciudadano, arribaron al sector elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar el cuerpo a la morgue capitalina.

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De igual forma, se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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En el lugar se encontraron varios casquillos de bala, por lo que podría tratarse de una muerte violenta que habría ocurrido en horas de la madrugada.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Cabe recordar que el pasado 31 de agosto en Nueva Aldea fue atacada a balazos Waldina Mejía Valle, infante de Marina de la Fuerza Naval de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Mejía Valle fue herida de gravedad, por lo que la trasladaron a un centro hospitalario, pero lamentablemente murió al día siguiente.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investiga a una funcionaria policial como la principal sospechosa de la muerte de la militar. Ambas tenían una relación sentimental.

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Los pobladores de Nueva Aldea exhortan a las autoridades mayor presencia de funcionarios policiales, así como iluminación ya que en este tramo no hay postes de energía eléctrica.

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