"Voy a empezar a revelar cómo se hacen ricos": revelan video de Dereck McNeil sobre caso de Angie Peña

El caso de Angie Peña vuelve a estar en la palestra pública ya que un video sobre Dereck McNeil, testigo protegido asesinado el 17 de agosto, fue dado a conocer. En el material audiovisual se conocen nuevos detalles del sonado caso.
Dereck Isaac McNeil James fue asesinado a balazos el lunes 17 de agosto de 2026 en el sector de Cañaveral, en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, minutos después de dejar a su hijo en la escuela.
Tras el crimen, se divulgaron audios de la declaración que McNeil había brindado ante la justicia bajo modalidad de prueba anticipada. En la grabación afirmaba explícitamente: "Yo vi a Angie Peña, yo la miré", y hacía mención a un grupo delictivo de la zona conocido como "Los Delta".
Radio Progreso publicó un video de McNeil que dura 2 minutos. Al inicio dice lo que aparecía en el audio que se filtró: "Yo vi a Angie Peña, yo la miré. Pueden decir lo que quieran de mí, no me importa. Yo la miré, yo sé quiénes son los Deltas".
"Todo mundo sabe quiénes son los Deltas, ahí hay esposos de ministros del actual gobierno, cantidad de políticos que les gusta tener sexo con niñas de 4, 11, 12, 14 años...", añade en el video.
Lo que ahora sale en el video que no se escuchó en el anterior audio es: "Yo gracias a Dios no participé en ninguna de esas estupideces. Lo miré y me quedé callado..."
Y abona en el video: "Cuando tuve que abrir la boca, así es esto. Yo he sido perseguido como no tienen idea, a mí nadie me da trabajo por tanta tontera de las autoridades".
Dereck McNeil también dijo en el video que nunca fue protegido: "A mí nunca me dieron protección. Solo les digo una cosa: si alguien me quiere desacreditar en el caso de Angie Peña, voy a empezar a revelar cómo ellos se hacen ricos".
Otra fase que soltó fue: "Voy a empezar a revelar cómo ellos halan droga. ¿Qué le interesa a ATIC de la droga? ¿Por qué han andado detrás de muchas familias narcotraficantes en Roatán?
Angie Peña desapareció el 1 de enero de 2022 en West Bay, Roatán, tras un paseo en moto acuática. La policía habló primero de un accidente en el mar, pero la familia exigió investigar un rapto, lo que hasta la fecha sigue en investigación.