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Su familia pide justicia: ¿Cómo le quitaron la vida a Darrel Moore en Guanaja, jefe de la Policía Municipal?

Darrel Trevor Moore Forbes se desempeñaba como juez y jefe de la Policía Municipal de Guanaja, perdió la vida de manera violenta

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:39
Su familia pide justicia: ¿Cómo le quitaron la vida a Darrel Moore en Guanaja, jefe de la Policía Municipal?
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Darrel Trevor Moore Forbes, jefe de la Policía Municipal en Guanaja, Islas de la Bahía, perdió la vida de manera violenta en la isla. ¿Qué se sabe del crimen? Su familia pide justicia.

 Fotos: Cortesía redez
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La pequeña isla de Guanaja en Islas de la Bahía registró una muerte violenta en las últimas horas con el deceso de un funcionario municipal.

Foto: Cortesía redes
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Se trata de Darrel Trevor Moore Forbes de 48 años quien se desempeñaba como juez y jefe de la Policía Municipal de Guanaja, Islas de la Bahía.

 Foto: Cortesía redes
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Según reportes locales, Moore Forbes había asumido hacía aproximadamente cinco meses, durante la nueva administración municipal.

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El ahora occiso fue una pieza fundamental para garantizar el cuidado y la defensa de los votos durante la reciente crisis electoral del municipio.

Foto: Cortesía redes
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Su labor de vigilancia fue decisiva para que la actual alcaldesa, Sheray Borden del Partido Liberal, lograra asumir el poder tras haberse declarado un empate técnico, un escenario que enfrentó una férrea oposición del Partido Nacional, el cual se negaba a la repetición de los comicios para la alcaldía.

 Foto: Cortesía redes
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La Municipalidad de Guanaja emitió una nota de duelo tras la noticia. Desde la isla se informó que el funcionario fue asesinado con arma de fuego.

Foto: Cortesía redes
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Su cuerpo fue trasladado a La Ceiba para que Medicina Forense hiciera la autopsia médico-legal. Hasta el momento no hay detenidos por el crimen.

Foto: Cortesía Antonio Orellana
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El cuerpo fue entregado a sus familiares y pidieron a las autoridades detener a los autores del crimen.

Foto: Cortesía Antonio Orellana
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Ante el impacto de la noticia y la pérdida de un líder local clave, el pueblo de Guanaja se ha volcado a las calles. A través de diversas protestas, los habitantes exigen a las autoridades celeridad y transparencia en las investigaciones.

 Foto: Cortesía Antonio Orellana
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