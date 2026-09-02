Su familia pide justicia: ¿Cómo le quitaron la vida a Darrel Moore en Guanaja, jefe de la Policía Municipal?

Darrel Trevor Moore Forbes, jefe de la Policía Municipal en Guanaja, Islas de la Bahía, perdió la vida de manera violenta en la isla. ¿Qué se sabe del crimen? Su familia pide justicia.
La pequeña isla de Guanaja en Islas de la Bahía registró una muerte violenta en las últimas horas con el deceso de un funcionario municipal.
Se trata de Darrel Trevor Moore Forbes de 48 años quien se desempeñaba como juez y jefe de la Policía Municipal de Guanaja, Islas de la Bahía.
Según reportes locales, Moore Forbes había asumido hacía aproximadamente cinco meses, durante la nueva administración municipal.
El ahora occiso fue una pieza fundamental para garantizar el cuidado y la defensa de los votos durante la reciente crisis electoral del municipio.
Su labor de vigilancia fue decisiva para que la actual alcaldesa, Sheray Borden del Partido Liberal, lograra asumir el poder tras haberse declarado un empate técnico, un escenario que enfrentó una férrea oposición del Partido Nacional, el cual se negaba a la repetición de los comicios para la alcaldía.
La Municipalidad de Guanaja emitió una nota de duelo tras la noticia. Desde la isla se informó que el funcionario fue asesinado con arma de fuego.
Su cuerpo fue trasladado a La Ceiba para que Medicina Forense hiciera la autopsia médico-legal. Hasta el momento no hay detenidos por el crimen.
El cuerpo fue entregado a sus familiares y pidieron a las autoridades detener a los autores del crimen.
Ante el impacto de la noticia y la pérdida de un líder local clave, el pueblo de Guanaja se ha volcado a las calles. A través de diversas protestas, los habitantes exigen a las autoridades celeridad y transparencia en las investigaciones.