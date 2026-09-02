Llegaron a recogerla a la Fuerza Naval: Waldina Mejía, joven militar asesinada en la capital

"Pucha, qué triste realidad. Dios dé fuerza a sus padres y a toda su familia. Qué pesar, tan joven; tenía toda una vida por delante", "Descansa en paz, mi Waldina" y "Que nuestro Señor Jesucristo te tenga en su santa gloria", son algunos de los mensajes publicados en redes sociales por sus conocidos. Las circunstancias del ataque son objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras tres equipos de investigación trabajan para esclarecer el caso.