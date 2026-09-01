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Un disparo en la cabeza le quitó la vida: ella era Alisson Sánchez, asesinada por su hermano

Alisson Adriana Sánchez, de 16 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza cuando le abrió la puerta a su hermano en La Trinidad, Comayagua

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 17:17
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Sin imaginar que al abrir la puerta su hermano le dispararía en la cabeza, Alisson Adriana Sánchez Montoya perdió la vida. Estos son los detalles del caso.

 Foto: Redes sociales
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Alisson Adriana Sánchez Montoya se encontraba al interior de su vivienda junto a su mamá y sus hermanos cuando ocurrió la tragedia en La Trinidad, Comayagua.

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Estas son las fotografías de Alisson en vida. Según las publicaciones que la joven compartía en redes sociales, mantenía una relación sentimental con un jovencito, quien se pronunció tras el asesinato.

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Según relatos de los familiares de Alisson, quienes retiraron su cuerpo de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, la víctima respondió a un llamado en la puerta. Cuando abrió, se trataba de su hermano, quien le disparó en la cabeza y cayó al suelo.

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La única información que se conoce del hermano de la víctima es que responde al nombre de Danilo. Se desconoce su edad y las razones por las que habría disparado contra su propia hermana.

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El cuerpo quedó en el suelo frente a sus hermanos y su mamá. Alisson fue trasladada al Hospital Santa Teresa, pero minutos después de su ingreso, debido a la gravedad de la herida en la cabeza, fue declarada sin vida.

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“Amor, se le olvidó que me dijo que pasaríamos Navidad juntos”, posteó Alexis, el joven con quien Alisson mantenía una relación sentimental.

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El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la colonia Jicarito, en La Trinidad, Comayagua, donde fue velado y posteriormente sepultado. Su familia retiró el cuerpo de la morgue del Ministerio Público el pasado lunes a las 11:15 de la mañana.

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El disparo que la menor de 16 años recibió en la cabeza ocurrió el pasado domingo 30 de agosto, en horas de la noche.

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Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y sobre el sospechoso.

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