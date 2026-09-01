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Rinden homenaje a Christian Mendoza, estudiante de Periodismo que falleció en accidente

Estudiantes de Periodismo rindieron homenaje a Christian Mendoza, joven próximo a graduarse y cuya partida conmocionó a sus allegados

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 14:01
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Este martes 1 de septiembre, estudiantes y docentes de la Carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se reunieron para rendir homenaje a su compañero Christian Isaías Mendoza Pérez, fallecido el pasado domingo 30 de agosto en un accidente.

 Foto: Cortesía redes sociales
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El encuentro se desarrolló en el edificio F1, aula 120, donde amigos y maestros compartieron recuerdos sobre la vida del joven universitario.

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Durante la jornada, los estudiantes destacaron algunos momentos vividos con Christian y la huella que dejó entre quienes compartieron con él su formación académica.

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El joven universitario, de 24 años, se encontraba a punto de culminar sus estudios de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una graduación programada para septiembre del presente año.

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El hecho ocurrió el pasado viernes 28 de agosto, cuando Mendoza Pérez viajaba desde Alubarén con dirección a Tegucigalpa. De acuerdo con los familiares y personas cercanas, chocó contra una rastra y, producto del impacto, salió de la carretera.

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Tras el accidente, el joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció ingresado.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, su estado de salud se complicó y murió durante la madrugada del domingo 30 de agosto debido a las lesiones provocadas por el percance.

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Christian realizó su práctica profesional en la Secretaría de Seguridad, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). También era hijo del agente policial José Isaías Mendoza Hernández.

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"Expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Christian Isaías Mendoza Pérez y acompañamos en estos momentos de profundo dolor a sus familiares, amistades, compañeros y seres queridos, ante tan irreparable pérdida", escribió la Facultad de Ciencias Sociales UNAH en un comunicado compartido en sus redes sociales.

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Christian Mendoza deja una huella imborrable entre sus compañeros y docentes, quienes guardarán en su memoria al joven que soñaba con convertirse en periodista.

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