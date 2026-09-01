Rinden homenaje a Christian Mendoza, estudiante de Periodismo que falleció en accidente

Este martes 1 de septiembre, estudiantes y docentes de la Carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se reunieron para rendir homenaje a su compañero Christian Isaías Mendoza Pérez, fallecido el pasado domingo 30 de agosto en un accidente.
El encuentro se desarrolló en el edificio F1, aula 120, donde amigos y maestros compartieron recuerdos sobre la vida del joven universitario.
Durante la jornada, los estudiantes destacaron algunos momentos vividos con Christian y la huella que dejó entre quienes compartieron con él su formación académica.
El joven universitario, de 24 años, se encontraba a punto de culminar sus estudios de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una graduación programada para septiembre del presente año.
El hecho ocurrió el pasado viernes 28 de agosto, cuando Mendoza Pérez viajaba desde Alubarén con dirección a Tegucigalpa. De acuerdo con los familiares y personas cercanas, chocó contra una rastra y, producto del impacto, salió de la carretera.
Tras el accidente, el joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde permaneció ingresado.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, su estado de salud se complicó y murió durante la madrugada del domingo 30 de agosto debido a las lesiones provocadas por el percance.
Christian realizó su práctica profesional en la Secretaría de Seguridad, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). También era hijo del agente policial José Isaías Mendoza Hernández.
"Expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Christian Isaías Mendoza Pérez y acompañamos en estos momentos de profundo dolor a sus familiares, amistades, compañeros y seres queridos, ante tan irreparable pérdida", escribió la Facultad de Ciencias Sociales UNAH en un comunicado compartido en sus redes sociales.
Christian Mendoza deja una huella imborrable entre sus compañeros y docentes, quienes guardarán en su memoria al joven que soñaba con convertirse en periodista.