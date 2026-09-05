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Los hallaron con disparos en la cabeza: Hipótesis del crimen del músico de Camilo Séptimo y su familia

El músico de Camilo Séptimo, su pareja embarazada y su hija fueron hallados con heridas de bala en la cabeza. Las autoridades revelaron cómo hallaron los cuerpos y cuál es la hipótesis del crimen

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 14:15
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Nuevos detalles del asesinato del músico de Camilo Séptimo y su familia fueron brindados por la Fiscalía del Estado de México. La familia completa fue hallada sin vida dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza el pasado miércoles 2 de septiembre.

 Foto: Cortesía
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Por el crimen de la familia ya se encuentran detenidos Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla. Este sábado 5 de septiembre se desarrolló la audiencia inicial.

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Los detenidos enfrentan acusaciones por homicidio múltiple, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra un ser sintiente. A continuación, los nuevos detalles del caso.

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Según las investigaciones, las víctimas habrían sido asesinadas entre las 17:30 y las 20:00 horas del martes. Este periodo coincide con la permanencia de los dos sospechosos dentro del fraccionamiento, de acuerdo con los registros de acceso y salida.

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Fue a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre cuando el Ministerio Público recibió la alerta sobre la presencia de cuatro personas sin signos vitales en un domicilio de Bosque de Amates. Personal ministerial llegó al lugar a la 01:05 horas y concluyó el levantamiento de los cuerpos a las 04:25 horas.

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¿Cómo fue hallado cada cuerpo?En el segundo piso fue localizado el cuerpo de Jonathan Sebastián Meléndez Ortega, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo, además del de Ana, de 35 años y embarazada, y el de su hija Sofía, de tres años.

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El hombre estaba sobre un sofá de la recámara principal. Presentaba un disparo en la cabeza, estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y sujeto con cinchos.

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Ana también estaba amordazada y maniatada en el baño, mientras que la menor permanecía sobre sus piernas. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza.

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En otra habitación, ubicada en el primer nivel, fue localizada Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como niñera de la familia. La joven estaba atada y presentaba heridas de bala en la parte superior de la espalda y en la base de la cabeza.

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En la vivienda también fue hallada sin vida una perra Golden Retriever de aproximadamente un año. El animal tenía el hocico cubierto con cinta gris y presentaba un disparo en la cabeza.

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Los registros de videovigilancia forman parte de los principales elementos incorporados a la investigación. Las cámaras muestran el momento en que Gerardo "N", quien iba acompañado de Diego Sebastián "N", ingresó al fraccionamiento alrededor de las 17:23 horas del martes.

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¿Cuál es la hipótesis del crimen? La principal línea de investigación sostiene que los sospechosos habrían acudido al inmueble en busca de una "caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins". De acuerdo con esta hipótesis, Diego Sebastián habría ofrecido a Gerardo 2 millones de pesos por su participación.

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