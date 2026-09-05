Los hallaron con disparos en la cabeza: Hipótesis del crimen del músico de Camilo Séptimo y su familia

Fue a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre cuando el Ministerio Público recibió la alerta sobre la presencia de cuatro personas sin signos vitales en un domicilio de Bosque de Amates. Personal ministerial llegó al lugar a la 01:05 horas y concluyó el levantamiento de los cuerpos a las 04:25 horas.