Exempleadas de Julio Iglesias presentan nueva querella por agresión sexual

Ahora esperan un desenlace diferente, según señalaron a EFE Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la ONG. "Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia", sostuvieron.