Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial

Jennifer Lawrence habló sin rodeos sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.
En una entrevista publicada por Vogue el 3 de septiembre, la actriz explicó qué tratamientos usa para mantener su rostro joven, qué cirugía le gustaría hacerse y por qué, de momento, prefiere no tocarse la cara más de lo necesario.
La ganadora del Oscar reconoció que su trabajo condiciona buena parte de sus decisiones estéticas.
Al ser actriz, necesita conservar la capacidad de gesticular frente a las cámaras, algo que limita cuánto Botox puede aplicarse.
"No puedo hacerme muchas cosas. Necesito tener movimiento en la cara, me aplico baby Botox, pero no puedo hacer mucho más. Si mi piel va a estar un poco más flácida de lo que quisiera, al menos se ve luminosa y bonita", confesó.
El baby Botox al que se refiere consiste en microdosis de toxina botulínica que suavizan ciertas líneas de expresión sin inmovilizar los músculos faciales por completo, una técnica cada vez más frecuente entre actrices que necesitan que su rostro siga transmitiendo emociones en pantalla.
Lawrence también habló de la radiofrecuencia facial, otro aliado de su rutina.
"Me gusta la radiofrecuencia porque tengo los cachetes grandes y siento que necesito ejercitarlos todo lo posible", explicó. Durante una visita al Dior Spa Cipriani en Venecia, la actriz se sometió a un tratamiento facial de varios pasos y a un masaje que, según calculó ella misma, duró cerca de cinco horas y media en total.
También mencionó el drenaje linfático como su recurso preferido para reducir la hinchazón después de vuelos largos.
En casa, su rutina gira en torno a la tretinoína, un derivado del retinol que suele provocarle enrojecimiento.
Para contrarrestarlo, Lawrence encontró un remedio poco convencional. "Cuando estás subiendo la dosis de retinol y la cara se pone roja, lo que recomiendo es dormir con Desitin. Noté que me encogía los poros y me aliviaba el enrojecimiento", contó, en referencia a una crema pensada originalmente para tratar la dermatitis del pañal en bebés.
Sobre las cirugías que sí le interesan, Lawrence fue clara respecto a un procedimiento en particular. "Me encantaría hacerme una extracción de grasa bucal. No puedo porque todo el mundo se daría cuenta, pero que quede claro que lo quiero", admitió, dejando entrever que su exposición pública le impide someterse a cambios demasiado evidentes.