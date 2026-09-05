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Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial

La actriz de 36 años detalló su relación con el Botox, reconoció que sueña con una cirugía puntual y contó los trucos que usa para cuidar su piel

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 10:17
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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Jennifer Lawrence habló sin rodeos sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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En una entrevista publicada por Vogue el 3 de septiembre, la actriz explicó qué tratamientos usa para mantener su rostro joven, qué cirugía le gustaría hacerse y por qué, de momento, prefiere no tocarse la cara más de lo necesario.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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La ganadora del Oscar reconoció que su trabajo condiciona buena parte de sus decisiones estéticas.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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Al ser actriz, necesita conservar la capacidad de gesticular frente a las cámaras, algo que limita cuánto Botox puede aplicarse.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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"No puedo hacerme muchas cosas. Necesito tener movimiento en la cara, me aplico baby Botox, pero no puedo hacer mucho más. Si mi piel va a estar un poco más flácida de lo que quisiera, al menos se ve luminosa y bonita", confesó.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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El baby Botox al que se refiere consiste en microdosis de toxina botulínica que suavizan ciertas líneas de expresión sin inmovilizar los músculos faciales por completo, una técnica cada vez más frecuente entre actrices que necesitan que su rostro siga transmitiendo emociones en pantalla.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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Lawrence también habló de la radiofrecuencia facial, otro aliado de su rutina.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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"Me gusta la radiofrecuencia porque tengo los cachetes grandes y siento que necesito ejercitarlos todo lo posible", explicó. Durante una visita al Dior Spa Cipriani en Venecia, la actriz se sometió a un tratamiento facial de varios pasos y a un masaje que, según calculó ella misma, duró cerca de cinco horas y media en total.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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También mencionó el drenaje linfático como su recurso preferido para reducir la hinchazón después de vuelos largos.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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En casa, su rutina gira en torno a la tretinoína, un derivado del retinol que suele provocarle enrojecimiento.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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Para contrarrestarlo, Lawrence encontró un remedio poco convencional. "Cuando estás subiendo la dosis de retinol y la cara se pone roja, lo que recomiendo es dormir con Desitin. Noté que me encogía los poros y me aliviaba el enrojecimiento", contó, en referencia a una crema pensada originalmente para tratar la dermatitis del pañal en bebés.

 Foto: Shutterstock
Jennifer Lawrence revela el insólito producto de bebés que utiliza en su rutina facial
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Sobre las cirugías que sí le interesan, Lawrence fue clara respecto a un procedimiento en particular. "Me encantaría hacerme una extracción de grasa bucal. No puedo porque todo el mundo se daría cuenta, pero que quede claro que lo quiero", admitió, dejando entrever que su exposición pública le impide someterse a cambios demasiado evidentes.

 Foto: Shutterstock
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