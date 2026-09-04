¿Quién era Aleyda Romero, la niñera que puso a salvo al hijo de Jonathan Meléndez?

Aleyda Romero Victorio, de tan solo 21 años, fue una de las cinco víctimas mortales del ataque contra el tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, en su propio departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la joven era la niñera de los hijos de Jonathan Meléndez y su esposa Ana Paula Barragán. La reconstrucción del ataque indica que durante el ataque logró poner a salvo al hijo mayor de la pareja, de seis años, al pedirle que se escondiera entre las cobijas en una habitación del departamento.
De acuerdo con los testimonios recabados, tras resguardar al menor, Aleyda intentó auxiliar al resto de la familia, pero ya no logró salir con vida del inmueble.
El pequeño fue localizado con vida y sin lesiones, y se convirtió en el único sobreviviente del ataque que también cobró la vida de Jonathan; de Ana Paula, quien tenía entre cuatro y cinco meses de embarazo, y de la hija menor de ambos, Sofía, de 3 años.
Aleyda Romero, era originaria de San Martín, Cuautlalpan, en el municipio de Chalco, Estado de México. Era la segunda de tres hermanas y, además de cuidar a los hijos de la familia Meléndez, estudiaba la carrera d enfermería.
Personas cercanas a ella contaron que soñaba con viajar y que, próximamente, se convertiría en madrina del hijo que espera una de sus hermanas.
Vecinos de su comunidad la recuerdan como una joven alegre, responsable y trabajadora, con un trato especialmente cariñoso hacia los niños, cualidad que, según relataron, reflejaba también en su labor como niñera.
Tras conocerse la tragedia, el detalle de que Aleyda había ayudado a esconder al hijo mayor de la familia durante el ataque llamó especialmente la atención entre quienes siguen el caso que no solo ha conmocionado a México, sino también a otros países del mundo.
Este viernes, tras la entrega de su cuerpo, Aleyda regresó por última vez a San Martín Cuautlalpan, donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós.
El mismo día, el cortejo fúnebre con los restos de Jonathan Meléndez, su esposa y su hija menor partió por las calles de esa comunidad de Chalco rumbo al panteón Los Cipreses, acompañado por familiares y allegados de la familia.
Aleyda Romero tenía 21 años cuando perdió la vida mientras intentaba proteger a la familia para la que trabajaba. Sus familiares y amigos se encuentran devastados por la pérdida.
Pese al dolor, la familia de Aleyda pidió que no sea recordada únicamente como una víctima más dentro del caso de un músico reconocido, sino como una joven con su propia historia, una familia que la quería, sueños y metas por delante.