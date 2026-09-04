Jim Curtis, la pareja de Jennifer Aniston que no convence a todos

El romance de Jennifer Aniston con Jim Curtis genera posturas distintas entre sus allegados. Según Page Six, una fuente aseguró que algunas amigas de la actriz todavía no confían plenamente en Curtis y temen que actúe con poca naturalidad.
La misma fuente señaló que el entorno de Aniston se alegra por su felicidad, aunque mantiene una actitud protectora ante cualquier persona nueva que se acerque a la actriz.
Otra fuente consultada por el medio ofreció una lectura distinta. Aseguró que otros integrantes del entorno de Aniston han recibido bien a Curtis y consideran que la pareja se complementa con naturalidad. Según esta versión, hacía tiempo que no veían a la actriz tan contenta.
Aniston, de 57 años, y Curtis, de 50, comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en julio de 2025, luego de que fueran fotografiados durante un viaje a la isla española de Mallorca.
La actriz hizo pública la relación meses después, en noviembre de 2025, cuando compartió en Instagram una fotografía junto a Curtis por el cumpleaños de él.
Desde entonces, la pareja ha aumentado su exposición conjunta. Esta semana, Aniston acompañó a Curtis en un evento realizado en el 92nd Street Y de Nueva York, donde condujo una conversación con motivo del lanzamiento del nuevo libro del autor.
Durante el encuentro, Curtis habló sobre una lesión medular que sufrió a los veinte años y que le provocó parálisis parcial y dolor nervioso crónico.
Aniston, por su parte, aprovechó un momento de la charla para hacer una broma relacionada con un juego que practicaba en su infancia, lo que generó risas entre el público presente.