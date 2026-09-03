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Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas

Simplemente bellas, así lucen las candidatas al Miss Honduras Universo 2026 sin una gota de maquillaje. Aquí te mostramos a cada una de ellas al natural

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 21:07
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Te mostramos a cada una de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026 sin una gota de maquillaje, totalmente al natural.

 Foto: Captura de video | Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Zully Paz, Miss Atlántida.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Jakelline Morales, Miss Choluteca,

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Yariela García, Miss Comayagua.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Stephanie Guifarro, Miss Comunidad Hondureña en EE UU.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Kat Sarmiento, Miss Copán.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Stephie Morel, Miss Cortés.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Sherley Tejada, Miss El Paraíso.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Mariela Solís, Miss La Ceiba.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
11 de 20

Bridget Torres, Miss La Lima.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
12 de 20

Rosa Olivares, Miss La Paz.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
13 de 20

Nora Flores, Miss Ocotepeque.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
14 de 20

Seleny Pineda, Miss Omoa.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
15 de 20

Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
16 de 20

Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
17 de 20

Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara.

 Foto: Corstesía Instagram
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
18 de 20

Luciana Núñez, Miss Tegucigalpa.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
19 de 20

Anais Vargas, Miss Valle.

 Foto: Captura de video
Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas
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Jennifer Castro, Miss Yoro.

 Foto: Captura de video
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