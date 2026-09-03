Así lucen las candidatas a Miss Honduras 2026 sin maquillaje y fuera de las pasarelas

Te mostramos a cada una de las candidatas al Miss Honduras Universo 2026 sin una gota de maquillaje, totalmente al natural.
Zully Paz, Miss Atlántida.
Jakelline Morales, Miss Choluteca,
Yariela García, Miss Comayagua.
Stephanie Guifarro, Miss Comunidad Hondureña en EE UU.
Kat Sarmiento, Miss Copán.
Stephie Morel, Miss Cortés.
Sherley Tejada, Miss El Paraíso.
Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.
Mariela Solís, Miss La Ceiba.
Bridget Torres, Miss La Lima.
Rosa Olivares, Miss La Paz.
Nora Flores, Miss Ocotepeque.
Seleny Pineda, Miss Omoa.
Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.
Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula.
Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara.
Luciana Núñez, Miss Tegucigalpa.
Anais Vargas, Miss Valle.
Jennifer Castro, Miss Yoro.