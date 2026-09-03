El brillo latino conquista España en una inédita gala de los Premios Juventud

A partir de las 17:00 horas la pasarela instalada a la entrada del auditorio de La Cantera de Nagüeles ha sido un no parar; y uno tras otro han ido desfilando por ella los invitados a esta nueva edición de unos premios que sirvieron de catapulta a artistas que hoy llenan estadios como Karol G, Maluma o Bad Bunny.