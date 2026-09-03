¿Quién es Diego Rosen, empresario detenido por crimen del tecladista de Camilo Séptimo y su familia?

Sobre el perfil del detenido, González ofreció una lectura desde su campo de especialización: "este doble rostro, el de un empresario de familia y un asesino cruel, es lo que caracteriza a un psicópata encubierto", señaló, y agregó que la saña con la que se cometieron los hechos "no habla de un enojo por una disputa económica, sino de algo más profundo".