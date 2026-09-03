¿Quién es Diego Rosen, empresario detenido por crimen del tecladista de Camilo Séptimo y su familia?

Diego Sebastián Rosen Ferlini, un presunto empresario argentino de 51 años, fue detenido recientemente en México tras ser señalado como el principal sospechoso por la muerte del tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años, una empleada de la familia y su mascota.
El hecho se registró en los últimos días en un departamento del conjunto residencial de la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El sospechoso fue captado a través de cámaras de seguridad del elevador del fraccionamiento con una mochila antes del múltiple homicidio.
Rosen Ferlini se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como principal sospechoso del ataque. También fue capturado un segundo sospechoso identificado como Gerardo "N".
Según las investigaciones, Diego Rosen Ferlini mantenía una relación cercana con las víctimas, y era socio comercial de Jonathan Meléndez en la administración de rentas vacacionales y propiedades turísticas en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca.
De acuerdo con lo señalado por Natalia González, asesora en relaciones de abuso y control coercitivo, académica y autora especializada en temas de violencia, el empresario está casado con Paola Mandri y era socio de Meléndez en la firma de rentas vacacionales de lujo NOMAD Property México
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Rosen Ferlini habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar al departamento junto a un presunto cómplice, Gerardo "N"
Ambos fueron interceptados y detenidos sobre la carretera México-Toluca, en la zona conocida como La Marquesa.
Pese a que la hipótesis inicial de la Fiscalía apunta a un robo planificado, las autoridades también investigan el trasfondo comercial del detenido, quien operaba bajo las firmas "+ Relax" y "NOMAD P.M." y acumulaba denuncias públicas por presuntas estafas inmobiliarias.
Según la información citada por Natalia González, las pesquisas oficiales apuntan a que el móvil del crimen habría sido una disputa económica originada por una deuda financiera no saldada de 300 mil pesos, un conflicto que se suma al historial de denuncias públicas en contra del empresario por presuntos fraudes turísticos cometidos a través de su plataforma inmobiliaria.
Según la reconstrucción de los hechos citada por la especialista, el señalado habría aprovechado su vínculo de confianza para ingresar al complejo residencial sin levantar sospechas y presuntamente habría abierto fuego contra el músico, su esposa embarazada, su hija de tres años, la trabajadora doméstica y la mascota de la familia.
Sobre el perfil del detenido, González ofreció una lectura desde su campo de especialización: "este doble rostro, el de un empresario de familia y un asesino cruel, es lo que caracteriza a un psicópata encubierto", señaló, y agregó que la saña con la que se cometieron los hechos "no habla de un enojo por una disputa económica, sino de algo más profundo".
La especialista añadió que, a su juicio, el crimen no fue un arranque impulsivo, sino un hecho premeditado, y explicó que una de las características de un psicópata encubierto es precisamente la capacidad de ganarse la confianza de otras personas, al punto de sostener relaciones de años. Aunque este análisis es una interpretación desde su área de especialización, no de una conclusión de la Fiscalía.
El crimen de Meléndez, tecladista, compositor y fundador de la banda mexicana de synth pop Camilo Séptimo, generó un fuerte impacto en la comunidad artística y en la opinión pública.
Mientras tanto, el único sobreviviente del ataque, un niño de seis años, permanece bajo resguardo oficial tras ser rescatado con vida y sin lesiones del inmueble. Los restos mortales de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares y están siendo velados previo al último adiós.