¿Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo?

La masacre que terminó con la vida del famoso tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y otro bebé que estaba en camino, de su empleada y hasta de la mascota de la familia, sigue conmocionando a México y diversos países del mundo. ¿Quién era la esposa del músico? A continuación los detalles.