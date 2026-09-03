¿Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo?

La masacre que terminó con la vida del famoso tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y otro bebé que estaba en camino, de su empleada y hasta de la mascota de la familia, sigue conmocionando a México y diversos países del mundo. ¿Quién era la esposa del músico? A continuación los detalles.
Ana Paula Barragán tenía 35 años de edad, y pese a su bajo perfil en redes sociales, se conocía que formó un hogar con el tecladista de Camilo Séptimo.
Según medios locales, Ana Paula era madre de la pequeña Sofía, de tres años, quien también pereció en el múltiple atentado. Otro detalle que ha conmocionado a la sociedad es que la fémina llevaba un bebé en su vientre de entre cuatro y cinco meses.
Durante la masacre también perdió la vida una joven identificada como Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia.
Milagrosamente, un menor de seis años logró sobrevivir al atentado armado, luego de haberse escondido entre cobijas.
Aunque las autoridades no han dado detalles del infante por motivos de seguridad, se especula que también era hijo de Jonathan y Ana Paula.
Volviendo al perfil de Ana Paula, mantenía la privacidad en su cuenta de Instagram, donde contaba con alrededor de 730 publicaciones, 131 seguidores y 1,726 cuentas seguidas. En mayo de 2019, el integrante de la banda publicó un retrato al lado de su esposa durante un recorrido por París, Francia, imagen que circula en redes tras el múltiple asesinato.
Otra de las imágenes guardadas corresponde a marzo de 2016, donde se les observa abrazados frente a un espejo en un momento cotidiano.
A pesar de la trascendencia de Camilo Séptimo, agrupación fundada en 2013 con proyectos alternos y múltiples nominaciones como los Premios IMAs o MTV Miaw, Ana Paula jamás buscó vincularse a la industria del entretenimiento.
El trágico desenlace ocurrió en el departamento familiar ubicado en el conjunto residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza
Tras las diligencias correspondientes, los restos de la víctima, su esposo y su hija fueron entregados a los allegados para llevar a cabo los servicios funerarios en Tlalnepantla.
En su despedida, la agrupación emitió un mensaje formal: "En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones".