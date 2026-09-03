Hijo de músico de Camilo Séptimo sobrevivió al asesinato de su familia; se escondió

Un niño de seis años sobrevivió al múltiple asesinato de su familia en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, luego de esconderse debajo de una cama mientras un hombre mataba a sus familiares.
El menor es hijo del músico Jonathan “Honas” Meléndez, de 38 años, reconocido tecladista y fundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa, Ana Paola, de 35 años; su hija de tres años y una joven que trabajaba en la vivienda.
La tragedia ocurrió el martes 1 de septiembre en un inmueble ubicado en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. En medio del ataque, el pequeño se refugió en una habitación y permaneció oculto hasta que las autoridades ingresaron al lugar.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, policías y elementos de la Marina acudieron al departamento después de recibir una alerta de un amigo del músico. Durante la revisión del inmueble, uno de los agentes escuchó al menor y logró localizarlo. El niño fue encontrado con vida y, según los reportes conocidos del caso, resultó ileso.
Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor habría ingresado al inmueble aprovechando una relación previa de confianza con Jonathan Meléndez, por lo que no habría sido necesario forzar la entrada.
El principal sospechoso fue identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, un empresario de origen argentino y presunto socio comercial del músico. Las autoridades también detuvieron a otro hombre identificado como Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice.
Según los reportes de la investigación, el objetivo habría sido apoderarse de dinero y activos digitales que pertenecían al músico, entre ellos criptomonedas.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Jonathan Meléndez habría advertido previamente a un amigo sobre una reunión que tendría con su socio, debido a problemas que existían entre ambos. El músico le pidió que alertara a las autoridades si perdía comunicación con él, una circunstancia que posteriormente permitió activar la respuesta policial.
La investigación señala que el agresor habría sometido a integrantes de la familia y exigido información relacionada con los activos digitales del músico. Las autoridades buscan determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.
Mientras los investigadores trabajan para esclarecer el múltiple crimen, el menor de seis años permanece bajo resguardo de las autoridades.
La Fiscalía continúa con las diligencias para establecer el móvil, determinar las responsabilidades y esclarecer completamente el ataque ocurrido dentro de la vivienda, donde hasta la mascota de la familia fue asesinada.