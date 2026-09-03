39 años de espera: así fue el histórico debut de Caifanes en Honduras

Hubo que esperar casi cuatro décadas, pero Tegucigalpa por fin fue testigo de algo que parecía reservado solo para la nostalgia ajena: Caifanes, en carne propia, sobre un escenario hondureño.
La cita fue en el Coliseo Nacional de Ingenieros, donde miles de personas colmaron cada rincón del recinto para presenciar la 28.ª escala del calendario de conciertos de la banda mexicana.
Cinco músicos y veintiún canciones fueron suficientes para que, durante cerca de una hora y cuarenta minutos, el rock en español se vistiera de ceremonia.
El repertorio recorrió tanto los clásicos que marcaron generaciones —"Debajo de tu piel", "Miedo", "Detrás de ti"— como piezas que confirman por qué la banda sigue vigente casi cuarenta años después de su formación: "Viaje astral", "Dioses", "Afuera", "Cuéntame".
Saúl Hernández, al frente, no escatimó gestos de gratitud hacia el público hondureño.
En un momento de la noche, se arrodilló ante el escenario y dijo entre aplausos: «Caifanes a tus pies. El aplauso es para ti, raza, definitivamente».
El cierre llegó con "Aquí no es así", "Te lo pido" y "Célula negra", antes de que la banda completa bajara a firmar carteles y banderas del público que, después de 39 años, por fin pudo decir que vio a Caifanes en vivo.
A continuación, revive en imágenes esa noche que Tegucigalpa no olvidará