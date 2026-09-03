"Te amaré tanto": despedida de pareja de Lester Martínez, periodista hondureño que murió en España

La muerte del periodista hondureño Lester Martínez en España ha causado impacto. El joven se abría camino en la comunicación social y tenía su medio digital. Tras la muerte, su pareja dejó un mensaje de despedida.
Lester Abel Martínez falleció el 2 de septiembre en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, España. Era licenciado en Comunicación Social y Pública fundó el medio llamado Revista Digital Honduras.
Su fallecimiento se dio tras ser diagnosticado con un ictus, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), ataque cerebral o derrame cerebral.
La muerte del comunicador social se reportó a las 2:00 de la tarde en España, 6:00 de la mañana en Honduras, el 2 de septiembre.
La pareja de Martínez, identificado como Kevin Zavala, también nació en Honduras y reside en España.
Zavala dejó el siguiente mensaje tras el fallecimiento de su pareja: "Te amo tanto, te amaré tanto mi amor. Serás el amor de mi vida. Te llevas un enorme pedazo de mi alma y corazón".
Kevin Zavala dejó el mensaje junto a varias fotos de los momentos compartidos en España y en otros países.
El mensaje de despedida fue acompañado por comentarios de personas que conocían a la pareja de jóvenes hondureños.
Zavala también acompañaba en los proyectos a Lester Martínez, ambos tenían programado grabar material por el 15 de septiembre en las celebraciones de hondureños en España.
La familia de Lester Martínez dijo que espera repatriar el cuerpo del joven para sepultarlo en el país. Su madre pidió ayuda para hacer la repatriación.