"Mamá me quiero morir": así fueron los últimos momentos del comunicador hondureño Lester Martínez

La madre del comunicador social hondureño Lester Martínez reveló los últimos momentos de su vástago y la enfermedad que le quitó la vida. Esto manifestó la progenitora.
Lester Abel Martínez falleció este 2 de septiembre en el Hospital Clínico San Carlos, en España. Era licenciado en Comunicación Social y Pública, además de gerente de Revista Digital Honduras.
En entrevista con el periodista Enrique Vásquez, la progenitora contó: "Él venía padeciendo de fiebre y dolores de cabeza, de pronto un día colapsó y luchó tres meses con un ictus, una enfermedad que llega al cerebro y le afectó demasiado..."
Recordó que Lester Martínez buscaba mejores oportunidades en España: "Tenía un mes de estar hospitalizado, 15 días atrás se complicó..."
Con relación a esos últimos momentos de vida, su madre declaró: "Él ya días venía diciendo 'mamá me quiero morir', yo le decía que iba a vivir para ser testimonio de vida. Ayer no le entendía, pero me quería decir te amo".
"Con la revista él me decía que le iba a meter ganas, era un emprendedor. Le dio un derrame cerebral y me decía que siempre a estar para apoyarnos", añadió.
Hace unos años, Lester Martínez perdió a su hermano, ahora ambos están en el cielo, relató su señora madre.
La muerte del comunicador social se reportó a las 2:00 de la tarde en España, 6:00 de la mañana en Honduras, este 2 de septiembre.
Su madre dijo que espera repatriar a Honduras a su hijo para poder sepultarlo ya que ella estaba viviendo en territorio hondureño.
El joven, destacado en el mundo de la farándula, estudió en una universidad privada de Honduras y se convirtió en un reconocido profesional. Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras públicas lamentaron su muerte.