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"Mamá me quiero morir": así fueron los últimos momentos del comunicador hondureño Lester Martínez

La madre del comunicador hondureño Lester Martínez habló de la enfermedad que le quitó la vida a su vástago

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:57
Mamá me quiero morir: así fueron los últimos momentos del comunicador hondureño Lester Martínez
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La madre del comunicador social hondureño Lester Martínez reveló los últimos momentos de su vástago y la enfermedad que le quitó la vida. Esto manifestó la progenitora.

Fotos: Cortesía redes
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Lester Abel Martínez falleció este 2 de septiembre en el Hospital Clínico San Carlos, en España. Era licenciado en Comunicación Social y Pública, además de gerente de Revista Digital Honduras.

 Foto: Cortesía redes Lester Martínez
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En entrevista con el periodista Enrique Vásquez, la progenitora contó: "Él venía padeciendo de fiebre y dolores de cabeza, de pronto un día colapsó y luchó tres meses con un ictus, una enfermedad que llega al cerebro y le afectó demasiado..."

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Recordó que Lester Martínez buscaba mejores oportunidades en España: "Tenía un mes de estar hospitalizado, 15 días atrás se complicó..."

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Con relación a esos últimos momentos de vida, su madre declaró: "Él ya días venía diciendo 'mamá me quiero morir', yo le decía que iba a vivir para ser testimonio de vida. Ayer no le entendía, pero me quería decir te amo".

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"Con la revista él me decía que le iba a meter ganas, era un emprendedor. Le dio un derrame cerebral y me decía que siempre a estar para apoyarnos", añadió.

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Hace unos años, Lester Martínez perdió a su hermano, ahora ambos están en el cielo, relató su señora madre.

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La muerte del comunicador social se reportó a las 2:00 de la tarde en España, 6:00 de la mañana en Honduras, este 2 de septiembre.

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Su madre dijo que espera repatriar a Honduras a su hijo para poder sepultarlo ya que ella estaba viviendo en territorio hondureño.

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El joven, destacado en el mundo de la farándula, estudió en una universidad privada de Honduras y se convirtió en un reconocido profesional. Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras públicas lamentaron su muerte.

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