Hospital San Felipe reduce su mora quirúrgica al 39% tras realizar 3,000 cirugías

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe de Tegucigalpa reportó una reducción de su mora quirúrgica, que pasó del 65% al 39%, luego de intensificar la realización de procedimientos desde abril de este año.
De acuerdo con el director del centro asistencial, Edwin Cruz, se han efectuado cerca de 3,000 intervenciones mayores, principalmente a pacientes de cirugía general y sus especialidades, oncología y oftalmología.
Uno de los principales avances se registra en oftalmología, donde más de 1,000 pacientes permanecían a la espera de una intervención desde hace más de dos meses.
Según Cruz, hasta la fecha se han operado cerca de 1,700 pacientes de oftalmología, por lo que aseguró que actualmente el hospital ya no registra mora de personas con cataratas.
Sin embargo, el director señaló que la demanda continúa siendo elevada, debido a que diariamente se atienden entre 300 y 500 personas únicamente en el área de oftalmología.
Además de las cirugías mayores, el San Felipe ha realizado biopsias para pacientes con cáncer como parte de las acciones destinadas a reducir el rezago en la atención médica.
“Estamos trabajando a todo ritmo para darle la respuesta al pueblo hondureño”, manifestó el director del Hospital San Felipe, al destacar los esfuerzos para disminuir la mora quirúrgica, particularmente en las áreas de oftalmología y atención a pacientes con cáncer.
La reducción de la mora quirúrgica forma parte de las medidas implementadas durante 2026 para ampliar la capacidad de respuesta de los hospitales públicos, en un contexto en el que las autoridades sanitarias han reconocido que el sistema arrastra una acumulación de pacientes pendientes de procedimientos quirúrgicos.
Actualmente, el centro asistencial cuenta con seis quirófanos para cirugía general y especialidades, dos destinados a oftalmología, cuatro para cirugías mayores de otras especialidades y dos en el área de maternidad, según detalló el titular del centro asistencial.