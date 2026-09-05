Hospital San Felipe reduce su mora quirúrgica al 39% tras realizar 3,000 cirugías

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe de Tegucigalpa reportó una reducción de su mora quirúrgica, que pasó del 65% al 39%, luego de intensificar la realización de procedimientos desde abril de este año.

De acuerdo con el director del centro asistencial, Edwin Cruz, se han efectuado cerca de 3,000 intervenciones mayores, principalmente a pacientes de cirugía general y sus especialidades, oncología y oftalmología.

Uno de los principales avances se registra en oftalmología, donde más de 1,000 pacientes permanecían a la espera de una intervención desde hace más de dos meses.

Según Cruz, hasta la fecha se han operado cerca de 1,700 pacientes de oftalmología, por lo que aseguró que actualmente el hospital ya no registra mora de personas con cataratas.