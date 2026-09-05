Mató a su pareja embarazada tras una discusión: Capturan a hombre de 28 años en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Lempira.- En poder de una escopeta calibre 12 fue capturado un hombre sospechoso de asesinar a su pareja, quien se encontraba embarazada. La víctima fue identificada como Leany Lacayo Rosa, de 24 años; su bebé tampoco pudo sobrevivir al ataque. El crimen ocurrió en la comunidad de Krausirpi, municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios. El hombre fue localizado en Krausirpi mediante labores de seguimiento y vigilancia realizadas por las autoridades. El sospechoso, de 28 años, fue señalado inicialmente como presunto responsable del delito de femicidio en su grado de tentativa. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de su pareja, Leany Lacayo Rosa, de 24 años, esta acusación deberá ser recalificada.

También se le acusa del delito de porte ilegal de arma de fuego. Al hombre se le decomisó una escopeta calibre 12 milímetros, marca Hatsan, que será sometida a los análisis correspondientes como parte de las investigaciones. Las autoridades investigan el crimen ocurrido el pasado viernes 4 de septiembre, cuando el sospechoso habría llegado a su vivienda y, tras sostener una discusión con su pareja, presuntamente le disparó, provocándole heridas de gravedad.