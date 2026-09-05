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Mató a su pareja embarazada tras una discusión: Capturan a hombre de 28 años en Gracias a Dios

Un hombre de 28 años fue capturado en Krausirpi, Gracias a Dios, señalado como sospechoso de dispararle a su pareja embarazada, quien posteriormente murió debido a las graves heridas

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 15:21
Mató a su pareja embarazada tras una discusión: Capturan a hombre de 28 años en Gracias a Dios

El sospechoso le disparó a su pareja embarazada y fue capturado con una escopeta en Gracias a Dios

 Foto: Cortesía

Gracias a Dios, Lempira.- En poder de una escopeta calibre 12 fue capturado un hombre sospechoso de asesinar a su pareja, quien se encontraba embarazada. La víctima fue identificada como Leany Lacayo Rosa, de 24 años; su bebé tampoco pudo sobrevivir al ataque.

El crimen ocurrió en la comunidad de Krausirpi, municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios. El hombre fue localizado en Krausirpi mediante labores de seguimiento y vigilancia realizadas por las autoridades.

El sospechoso, de 28 años, fue señalado inicialmente como presunto responsable del delito de femicidio en su grado de tentativa. Sin embargo, tras confirmarse la muerte de su pareja, Leany Lacayo Rosa, de 24 años, esta acusación deberá ser recalificada.

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Escopeta calibre 12 milímetros, marca Hatsan, que se le decomisó al sospechoso.

Escopeta calibre 12 milímetros, marca Hatsan, que se le decomisó al sospechoso.

 (Foto: Cortesía)

También se le acusa del delito de porte ilegal de arma de fuego.

Al hombre se le decomisó una escopeta calibre 12 milímetros, marca Hatsan, que será sometida a los análisis correspondientes como parte de las investigaciones.

Las autoridades investigan el crimen ocurrido el pasado viernes 4 de septiembre, cuando el sospechoso habría llegado a su vivienda y, tras sostener una discusión con su pareja, presuntamente le disparó, provocándole heridas de gravedad.

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Pese a que la víctima fue trasladada rápidamente hasta Tegucigalpa para intentar salvarle la vida, falleció debido a las graves lesiones que sufrió, luego de ser atendida en el Hospital Escuela.

El personal médico tampoco logró salvar al bebé que llevaba en su vientre.

Según las primeras investigaciones, el conflicto entre la pareja presuntamente se originó luego de que la mujer le reclamara por unos zapatos que ella le había regalado, pero que él habría vendido para comprar sus "vicios".

El sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Puerto Lempira, donde se prepara el expediente investigativo para remitirlo al Ministerio Público.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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